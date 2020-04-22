EMEP Fındıklı İlçe Örgütü: Çay hasadı için eksikler giderilsin

4 il valisinin imzası ile yayımlanan genelde ile alınan karara ilişkin açıklana yapan Emek Partisi (EMEP) Fındıklı İlçe Örgütü, “Çayın hazırlık, toplama ve üretme faaliyeti 4 il içerisinde yapılacak deniyor. Bu illerin dışındaki üretici, işçi ve yarıcı durumları nasıl çözülecek?” diye sordu.

MASKE SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ

İlgili genelgede “Sıkıntı yaşayan üreticilere ise Vefa Sosyal Destek organizasyonu destek olacak” denildiğini hatırlatılan açıklamada, “Maske gibi basit bir organizasyon gerçekleşmemişken nasıl olacak? Bütün bu uygulamalar sorunları çözme durumunda bulunan kesimleri tehlikeye atarken çözümünde olmayacağı ortadadır. Çözüm için alınan kararların eksiklikleri giderilmeli, kararlar ivedilikle hayata geçirilmelidir. Salgın döneminde zorunlu olmayan üretime dahi kolaylıklar sağlanırken çay üretiminde kısıtlama getirmek anlaşılır değildir” denildi. (Rize/EVRENSEL)

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