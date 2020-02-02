Sağlık Bakanı Koca: 61 kişinin numunelerinin sonuçları yarın açıklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilen 42 kişi ile uçaktaki 20 mürettebatın gözlem altında tutulduğu Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine geldi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili alınan örneklerin şu ana kadar negatif çıktığını belirtti.

Bakan Koca şunları söyledi:

"Sağlık ekibimiz psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade etti. İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz. Numunelerin sonuçları kısmen çıktı. Yarına kadar sonuçların hepsi çıkmış olacak. Yarın numunelerle ilgili sonuçları açıklayacağız. Sağlık personelimiz ve mürettebat dahil olmak üzere, toplam 61 numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak. Şimdiye kadar çıkan sonuçların hepsi negatif." (HABER MERKEZİ)

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