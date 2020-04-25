Almanya’da yüz binlerce firma ay sonunda aylık ödeyemeyecek durumda

Almanya'daki merkezi Alman İşçi Bulma Kurumu (BA) geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, 700 binden fazla firmanın şu ana kadar kısa çalışma başvurusu yaptığını ve birçok firmanın da ödeme güçlüğü çektiği için bu ay sonunda ödeme güçlüğü içinde olduğunu belirtti.

Yine merkezi koalisyon hükümeti geçtiğimiz perşembe günü kısa çalışma da ödenmesi gereken miktarı aşamalı olarak artırmıştı. Buna göre, ilk üç aylık kısa çalışma da şu ana kadar olan miktarı yüzde 60 (çocuksuz çalışanlar) ve yüzde 67 (çocuklu olanlar) şeklinde karar almıştı. Dördüncü aydan itibaren kısa çalışma devam edecek olursa oranı yüzde 70 (çocuksuz) ve çocuklu olanlar için yüzde 77'ye çıkarmıştı. Bu oranlar sekizinci aydan itibaren ise, yüzde 80 ve yüzde 87 olacak. Buna karşın kimi Avrupa ülkelerinde net ve brüt ücret üzerinden ödenen kısa çalışma parası yüzde yüz olarak görünüyor. Örneğin İrlanda net ücretin yüzde yüzünü ödüyor ve Hollanda 'da ise, brüt ücretin yüzde 100’ünü.

Ayrıca Münih Üniversitesi' ne bağlı Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) yaptığı açıklamada şu an kısa çalışmada olan bölümleri yüzdelik olarak açıkladı ve bu işyerlerinde çalışan yüzde 18'lik kesimin işsiz kalacağı vurgusunu yaptı. Bu açıklamaya göre, ticarette yüzde 55, endüstride yüzde 53, hizmet sektöründe yüzde 48 ve inşaatta ise yüzde 37 oranlarında kısa çalışma başvurusu yapıldığı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle Merkezi Alman İşçi Bulma Kurumu çalışanlarının da bu dönemde çalışmadıkları düşünüldüğünde kısa çalışma paralarının ödenmesi yaklaşık olarak 8-12 hafta arası sürebileceği, bu nedenle de işçi ve emekçilerin bu ay sonunda banka hesaplarına para yatırılamayacağı vurgusu yapıldı. Bu nedenle birçok çalışan yasal ödemelerden de zamanında yararlanamayacakları zor durumda kalacak. (Sindelfingen/ EVRENSEL)

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