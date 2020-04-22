Almanya’da otomotiv sektörünü canlandırmak için çıkış aranıyor

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya'daki otomobil tekellerinin yönetim kurulu başkanları ve sendika yöneticileri bir araya gelerek Alman otomotiv sektörünü canlandırmak için çözüm yollarını tartışacak.

Almanya'da çıkan Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, 5 Mayıs Salı günü Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya'daki otomobil tekellerinin yönetim kurulu başkanları ve sendika yöneticilerinin katılacağı bir toplantı yapacak. Bu toplantıda Almanya'daki otomotiv sektörünün içinde bulunduğu durum ve sektörün yeniden koronavirüs salgını öncesindeki duruma gelmesi için çözüm yolları tartışılacak.

Bu toplantı öncesinde kimi ekonomist ve otomobil tekellerindeki sözcülerin ortaya attığı çözüm önerileri ise, özellikle 2009 yılında yaşanan finansal kriz kapsamında alınan önlemlerin bu dönemde de geliştirilmesi ve piyasa canlandırılarak, yeni araç siparişi verecek müşterilerin bu siparişleri gerçekleştirmesi için ekonomik olarak güvenliğin artırılmasının hedeflenmesi yönünde.

2009 yılındaki kriz döneminde, özellikle dokuz yaşından büyük olan araçların piyasadan çekilmesi (hurdaya ayrılmaları) hedeflemiş ve devlet bu araçlara primi olarak 2500 avro ekstradan ödeme yapmıştı. Bu yöntemle yaklaşık 2 milyon yeni araç satış sözleşmesi yapılmış, ama bu satışlardan yalnızca 600 bin tanesi Alman markası olan araçlar olmuş, geri kalanı ise özellikle ufak araç üretimi yapan Japon ve Güney Kore araba tekellerine ait firmalar bu primden yaralanmıştı.

5 Mayıs’ta yapılması planlanan toplantıda hem hurdaya ayırma toplam priminin 1,5 milyar avrodan (2009 yılı krizinde) 5 milyar avroya çıkartılması hedeflenirken, bundan sadece Alman otomobil markalarının yararlanması sağlanmaya çalışılacak. Ayrıca, Alman otomobil tekellerinin en büyük pazarlarından bir tanesi Amerika ve şu an Amerika'da salgının kontrol altına alınabilmesi olası gözükmüyor ve ayrıca Amerika Devlet Başkanı Donald Trump'ın önceliği ise "Amerika en iyi marka" anlayışı ve kendi ülkesinin otomobil sektörüne öncelik verecek olması düşüncesi de bu toplantı da değerlendirilecek olan önemli bir nokta durumda.

Diğer bir nokta, birçok otomobil tekelinin araç parçaları Fransa ve İtalya'da (Mercedes S sınıfı araç parçaları gibi) üretimi yapılmaktadır. Buradaki salgın henüz istenilen düzeyde kontrol altına alına bilmiş değil. Kısa sürede alternatif parça üretiminin sağlanabilmesi de olası gözükmüyor.

Diğer bir nokta ise, yeni araç alımında ödenen yüzde 19'luk katma değer vergisinin yüksek olması nedeniyle verginin düşürülmesi isteniyor.

Milyonlarca işçi ve emekçinin yaklaşık bir aydır kısa çalışma içinde olacağı, milyonlarca insanın da işsiz kalacağı, sosyal yardıma muhtaç hale geleceği düşünüldüğünde iç piyasayı canlandırmak için yapılacak süpvansiyonların ne kadar etkili olup olmayacağı belirsiz. Ayrıca, sendika yöneticilerinin bu toplantıya katılacak olması da kazanılmış işçi haklarına saldırıların da bu toplantıda planlanacağını bugünden gösteriyor. (Stuttgart/EVRENSEL)

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