Grup Yorum: Gelin el ele verelim ve İbrahim’i yaşatalım

Ölüm orucundaki Helin Bölek ve Mustafa Koçak’ın hayatını kaybetmesi sonrası Grup Yorum üyeleri, yaptıkları açıklama ile İbrahim Gökçek’in durumuna dikkat çekti. Gökçek'in Sarıyer’deki evinde yapılan açıklamada “Gelin el ele verelim ve İbrahim’i yaşatalım" çağrısı yapıldı.

Grup Yorum üyelerinden Bahar Kurt, İbrahim Gökçek ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatlarının hâlâ ölüm orucunda olduğunu hatırlattı. İbrahim Gökçek’in 313 gündür direndiğini belirten Kurt, “Yaşarken çağrılarımıza kulak vermeyenler ölünce haberimizi yapıyorlar. Biz kimsenin ölüm haberleri yapmasını istemiyoruz. Yaşatmak için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyoruz” dedi.

"ADALET TÜM TÜRKİYE'NİN TALEBİDİR"

"Adalet bugün tüm Türkiye halklarının talebidir. Daha ne kadar susacaksınız" diye soran Kurt, şöyle devam etti:

"İbrahim’in çok zamanı yok. Gelin el ele verelim ve İbrahim’i yaşatalım. Hiç kimse O’nu yaşatamamanın utancı altında ezilmesin. İbrahim yaşamak istiyor. Yaşamak hak, yaşatmak görevdir.”

BABA GÖKÇEK: İBRAHİM YAŞAMAK İSTİYOR

Ardından söz alan İbrahim Gökçek’in babası Ahmet Gökçek, “Adalet, insan yaşamında su gibi gerekli şeylerdendir. İbrahim yaşamak istiyor. Hiçbir zaman ölmeyi düşünmemişti. Ölmek için ölüm orucuna başlamadı. Taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. Taleplerinin karşılanması için daha çok çaba sarf etmeliyiz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Ölüm orucundaki Mustafa Koçak yaşamını yitirdi

Ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti

Açlık Grevlerini İzleme Heyetinden ölüm orucundakiler için duyarlılık çağrısı