Mersin Büyükşehir Halk Ekmek’te Ramazan boyunca pide 1 lira, ekmek 50 kuruş

Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, Ramazan pidesi üretimine başladı. Ramazan boyunca somun ekmeğe 25 kuruş indirim yapan Büyükşehir, 500 gramlık ramazan pidelerini de 1 TL’den satıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca 250 gramlık somun ve kepek ekmekleri 75 kuruştan, 250 gramlık tam buğday ve çavdar ekmeği de 1 TL’den vatandaşlara ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarında ekmeğe 25 kuruş indirim yaptı. Belediye, 25 kuruşluk indirimi Ramazan ayı boyunca da sürdüreceğini açıkladı. Büyükşehir, ürettiği 500 gramlık Ramazan pidelerini de 1 TL’den yurttaşların sofralarına ulaştırıyor.

Yurttaşlar, piyasada 250-300 gramı 2 TL’den satılan ramazan pidelerinin 500 gramını Büyükşehir’in 38 ekmek büfesinden 1 TL’ye temin edebiliyor.

Ramazan pideleri, saat 15.00’ten itibaren MER-EK Halk Ekmek büfelerinde yurttaşlara ulaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin yurttaşlara ücretsiz ekmek dağıtması, İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, bakanlıktan gelen genelgeyi kamuoyuyla paylaşarak, ekmek satışını 50 kuruş üzerinden gerçekleştirmeye devam edeceklerini söylemişti. (HABER MERKEZİ)

Mersin'de belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtması yasaklandı