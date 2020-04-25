AYD Başkanı Altaş: AVM'lerin 4 Mayıs’ta açılmasını Bakan Berat Albayrak istedi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, alışveriş merkezlerinin (AVM) açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istediğini öne sürdü. Altaş, "Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, 4 Mayıs’ta AVM’lerin açılmasını istiyor. Biz de '4’ü çok erken yetişmesi mümkün değil, 11’inden sonra olabilir' dedik" ifadelerini kullandı.

Atilla Güner’le Akşam Postası programı canlı yayınında açıklamalarda bulunan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM’lerin açılacak olmasına ilişkin konuştu. Sputnik'te yer alan habere göre, AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istediğini ileri süren Altaş, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Bey ile 1 hafta önce görüştük. Bizi aradı ve 'Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, 4 Mayıs’ta AVM’lerin açılmasını istiyor' dedi. Biz de '4’ü çok erken yetişmesi mümkün değil, 11’inden sonra olabilir' dedik. Gün aşırı bu konuyu konuşuyoruz kendileriyle. Oldukça ilginç bir noktadayız. AVM yatırımcılarının çoğu bayramdan sonra açalım görüşündeler" ifadelerini kullandı.

"BİLİM KURULU 'OLUR' DERSE AÇABİLİRİZ"

Türkiye’de 436 faal durumda AVM olduğunu, bunların yüzde 25’inin yabancı yatırımcıya ait olduğunu belirten Altaş, şunları söyledi:

"Yabancı sermayede en büyük iki grubumuz Multi ve Ece. Yaklaşık 20'ye yakın AVM'leri var. Yüzde 25 civarı yabancı sermaye var. Kapanan AVM’leri kamu kararıyla değil biz kendi aldığımız kararla kapattık. Biz AVM’leri kamunun talebiyle ya da AVM’lerde bulunan perakendecilerin en az yüzde 50’sinin talebiyle açabiliriz. Tabii Bilim Kurulu eğer 'olur' derse. Biz 11 Mayıs’tan sonra açmaya hazırız. AVM’nin ana kapısını açarız, ortak alanları kontrol ederiz ama onun dışındaki alanlarda perakendeciler faaliyet gösteriyor. Bizim korkumuz içerideki perakendecileri kontrol edememek."

AYD Başkanı Altaş, 23 Nisan'da Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada da AVM’leri 8-15 Mayıs arasında kontrollü olarak açmaya hazırlandıklarını söylemişti. "İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler kademeli olarak alışveriş merkezlerini açtı" diyen Altaş, AVM’lerde sinema, gastronomi ve çocuk oyun alanlarını daha ileri tarihe bırakıp normal alanları açmayı planladıklarını açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)

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