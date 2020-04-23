Koronavirüs nedeniyle kapalı olan AVM'ler mayısta açılışa hazırlanıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan alışveriş merkezleri (AVM) 8-15 Mayıs arasında kademeli şekilde açılmak için hazırlık yapıyor. Türkiye’deki 436 AVM’nin çoğu, içlerinde yer alan market ve eczaneler hariç 1 aydan uzun süredir kapalı durumda.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, AVM’leri 8-15 Mayıs arasında kontrollü olarak açmaya hazırlandıklarını belirterek, “İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkeler kademeli olarak alışveriş merkezlerini açtı” dedi. AVM’lerde sinema, gastronomi ve çocuk oyun alanlarını daha ileri tarihe bırakıp normal alanları açmayı planladıklarını açıklayan Altaş, şunları söyledi:

"Ancak kurallar ve hijyen önlemleri çok sıkı olacak. Maske dağıtılacak, belli mesafeler konulacak. Belli aralıklarla müşteri alınacak. Bu konuda Bilim Kurulu, kamu ve perakendecilerle konuşuyoruz. Kamu tarafında kontrollü açılabileceğine yönelik görüşler var." (HABER MERKEZİ)

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