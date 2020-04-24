Uluslararası yayıncılık sektörü bileşenlerinden çağrı: Desteğe ihtiyacımız var

Uluslararası alanda faaliyet yürüten yayıncılık sektörü bileşenleri, koronavirüs salgınının yayıncılık sektörü üzerindeki etkisini yayımladıkları bildiriyle bir kez daha duyurdu. Hükümetlere destek çağrısında bulunulan bildiride "Tüm dünyadaki hükümetleri, kendi yayıncılık sektörlerini ve bu sektörleri çevreleyen değer zincirlerini sürdürmek için ekonomik teşvik paketleri uygulayarak kitapların, öğrenme çözümlerinin, profesyonel ve akademik içeriğin önemini takdir etmeye, desteklemeye ve kutlamaya davet ediyoruz." denildi.

“Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA)”, “Avrupalı ve Uluslararası Kitapçılar Federasyonu (EIBF)”, “Uluslararası Eser Sahipleri Forumu (IAF)”, “Uluslararası Çoğaltım Hakları Kuruluşları Federasyonu (IFRRO)” ve “Uluslararası Bilimsel, Teknik ve Medikal Yayıncılar Birliği (STM)” tarafından hazırlanan ortak bildirinin Türkçesi, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

"ENDÜSTRİMİZ NEFES ALMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR"

Bildiride "Kovid-19 virüsünün her yerdeki insanlar üzerinde etkisi korkunç. Ekonomiler durma noktasına geliyor ve kimse ne zaman normale döneceğimizi kesin olarak bilmiyor, hatta bunun mümkün olup olmadığını da bilmiyor. Kitap sektörü dahil olmak üzere dünyanın yaratıcı endüstrileri üzerindeki etki yıkıcı. Endüstrimiz zaten pek çok ülkede nefes almak için mücadele ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kitapların olmadığı bir dünyanın hüzünlü ve yoksullaşmış olacağına dikkat çekilen bildiride "Eser sahipleri, yayıncılar, editörler, tasarımcılar, dağıtımcılar, kitapçılar ve toplu hak yönetiminde çalışanlar için bir gelecek sağlamanın yollarını bulmalıyız ki, bu pandemiyi yendiğimizde kitap endüstrisi kendisini toparlayabilsin. Yeni kitapların olmadığı bir dünya hüzünlü ve yoksullaşmış bir yer olurdu. Bu krizi atlatmak için çok çalışıyoruz fakat hayatta kalmak için yardıma ihtiyacımız var." denildi. (HABER MERKEZİ)

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