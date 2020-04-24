24 Nisan 2020 12:48

Ekmek dağıtımının CHP'li belediyeye yasak, AKP'li belediyeye serbest olması Mecliste

CHP'li vekil Alpay Antmen, İçişleri Bakanlığının CHP’li belediyelere ücretsiz ekmek dağıtımı yasağı getirmesine rağmen bazı AKP’li Belediyelerin vatandaşlara ekmek dağıtmasını Meclis gündemine taşıdı.

Ekmek alan vatandaş

Fotoğraf: Cuma Sarı

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    CHP Milletvekili Alpay Antmen İçişleri Bakanlığı’nın CHP’li belediyelere ücretsiz ekmek dağıtımı yasağı getirilmesine rağmen AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bazı AKP’li Belediyelerin vatandaşlara ekmek dağıtması üzerine Meclis Başkanlığına soru önergesi vererek sordu; “CHP’li belediyeler halkın belediyesi değil mi?”

    İçişleri Bakanlığı'nın 31 ilde sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere gönderdiği genelgede ekmek dağıtımının sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından yapılacağını duyurması sonrası, CHP’li belediyelere ücretsiz ekmek dağıtma yasağı getirildi.

    Bu yasağa karşın AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bazı AKP’li Belediyelerin vatandaşlara ekmek dağıtmaya devam edebilmesi sonrası Meclis Başkanlığına soru önergesi veren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen “Halkımıza bu zor günlerde ekmek ve gıda desteği veren hangi belediye olursa olsun bu desteklenmesi gereken bir görev ve sorumluluktur. Ancak hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal vatandaşa ücretsiz gıda yardımı yapan Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri terör örgütleri ile eşdeğer tutmuş ‘paralel yapı’ demiş ve belediyeleri ‘şov yapmakla’ suçlamıştır. AKP’li belediyeler ekmek dağıtabiliyor, tabi ki de dağıtsınlar bunu isteriz. Ancak CHP’li belediyeler neden engelleniyor? CHP’li belediyeler halkın belediyesi değil mi?” ifadelerini kullandı.

    Antmen, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin iktidarca engellendiğini belirttiği önergesinde “Daha önce de Belediyelerimiz, vatandaşlara korona virüs salgını nedeni ile destek olmak için bağış kampanyaları yapmış ancak iktidar eliyle bu bağışlara bloke konmuştur” dedi.

    CHP’li Vekil önergesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in konuyla ilgili yaptığı açıklamasına da yer verdi.  Seçer’in “Ücretsiz dağıttığımız ekmek, yoksul yerlere ulaşıyordu. İsteyen istediği kadar alabiliyordu. Amaç ihtiyaç sahiplerine ulaşmak. Geçtiğimiz hafta sonunu da planlarken genelgeyi gördük ve bu bizim ücretsiz ekmek dağıtımımızı sınırladı. Üretimimizi arttırıp 35 bin ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyorduk. İhtiyacım var diyene ulaştırdık, bu mu suç?" dediğini hatırlatan Antmen’in önergesinde yer alan sorular şu şekilde;

    • Bu zor günlerde halka ücretsiz ekmek dağıtmak nasıl oluyor da terör örgütleriyle ilişkilendirilebiliyor? Gece gündüz demeden çalışan, vatandaşa ayrım gözetmeden gıda yardımı yapan belediyelerimiz neden iktidar eliyle engellenmektedir?  Halkın ekmeğe ulaşması mı önemli yoksa iktidarın siyasi hesapları mı?
    • Şu anda Türkiye’de sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde hangi belediyeler ekmek ve gıda dağıtımı yapabilmektedir?
    • Şu dönemde dahi kutuplaştırma yaratmayı, halkı ve belediyeleri bölmeyi vicdanınıza sığdırabiliyor musunuz? Milyonlarca yurttaşın oy verdiği Cumhuriyet Halk Partili belediyeler “halkın belediyesi” değil midir? Onları seçen yurttaşlar da bu ülkenin vatandaşı değil midir? (HABER MERKEZİ)

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