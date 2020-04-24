Üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara verilecek ek ödeme bürokrasiye takıldı

Tüm sağlık çalışanlarına ödenmesine karar verilen yüzde 100 oranındaki ek ödemede sorun çıktı.Bulundukları görev, kıdem ve uzmanlığa göre ayda 600 lira ile 14 bin lira arasında değişen döner sermaye ek ödemelerinin üniversitelerde çalışan sağlık personelinin hesabına yatırılamadığı bildirildi. Ödemelerin Maliye ile Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) arasında yaşanan bürokratik sürecin tamamlanamamasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına performansa bakılmaksızın 3 ay süreyle döner sermaye ek ödemelerinin yüzde 100 oranında tavandan ödeneceği bilgisini vermişti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin hesabına geçen hafta ek ödemeler yatırıldı. Ancak üniversitelere para gönderilemeyince üniversite hastanelerindeki personel bu ödemeden mahrum kaldı.

Bazı üniversite yönetimlerinin inisiyatif alıp ödenek gelmeden kısmi ödeme yaptığı da ifade edildi. Ödemelerin teknik ayrıntıları konusunda YÖK ile bakanlık arasında bürokratik sorunlar yaşandığı, sorunların giderilmesinin ardından ödemelerin yapılabileceği belirtildi. Bilgi veren kaynaklar, üniversitelerin ek ödemelere ilişkin plan çalışmalarını tamamlayamadığını, Maliye'nin parayı göndermesinin ardından bir süre de üniversitelerden kaynaklı gecikme yaşanabileceğini ifade etti. (HABER MERKEZİ)