23 Nisan 2020 23:22

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, hastanenin günlük Kovid-19 verilerini paylaştı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, hastanenin günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Koronavirüs (Kovid-19) test çalışmaları.

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

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    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneler Genel Direktörlüğü, hastanenin günlük koronavirüs (Kovid-19) verilerini paylaştı.

    22 Nisan 2020 tarihine ait verilerde toplam poliklinik hasta sayısının 1113 olduğu belirtildi.

    Pandemi İlk Değerlendirme Polikliniği hasta sayısının 149 olduğu ifade edilirken yoğun bakım hariç Kovid-19 servislerinde yatan hasta sayısının 113 olduğu belirtildi.

    Kovid-19 erişkin yoğun bakım hasta sayısının 17 olduğu aktarılırken Kovid-19 çocuk yoğun bakım hasta sayısının 1 olduğu duyuruldu.

    Instagram'dan yapılan paylaşımda “Kurallara uyalım evde kalalım. Hayat eve sığar” çağrısı yapıldı.

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin paylaştığı veriler.

    Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin paylaştığı veriler.

    (HABER MERKEZİ)

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