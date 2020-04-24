Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, hastanenin günlük Kovid-19 verilerini paylaştı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, hastanenin günlük koronavirüs verilerini paylaştı.
Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastaneler Genel Direktörlüğü, hastanenin günlük koronavirüs (Kovid-19) verilerini paylaştı.
22 Nisan 2020 tarihine ait verilerde toplam poliklinik hasta sayısının 1113 olduğu belirtildi.
Pandemi İlk Değerlendirme Polikliniği hasta sayısının 149 olduğu ifade edilirken yoğun bakım hariç Kovid-19 servislerinde yatan hasta sayısının 113 olduğu belirtildi.
Kovid-19 erişkin yoğun bakım hasta sayısının 17 olduğu aktarılırken Kovid-19 çocuk yoğun bakım hasta sayısının 1 olduğu duyuruldu.
Instagram'dan yapılan paylaşımda “Kurallara uyalım evde kalalım. Hayat eve sığar” çağrısı yapıldı.
(HABER MERKEZİ)
Kovid-19 sebebiyle 115 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 116 yeni tanı kondu
Türkiye'de koronavirüs: 2 bin 491 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)