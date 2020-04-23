Kovid-19 sebebiyle 115 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 116 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.

Koca'nın Twitter hesabından "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin." mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:

Son 24 saatte;

40 bin 962 test yapıldı,

3 bin 116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

115 kişi hayatını kaybetti,

2 bin 14 kişi iyileşti.

Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8PhcNL9jAb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 23, 2020

Öte yandan

Toplam test sayısı 791 bin 906,

Toplam vaka sayısı 101 bin 790,

Toplam can kaybı 2 bin 491,

Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1816,

Toplam entübe hasta sayısı 982,

Toplam iyileşen hasta sayısı 18 bin 491 oldu.

(HABER MERKEZİ)

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