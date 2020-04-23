23 Nisan 2020 21:46

Çukurova Üniversitesi öğrencileri: Eğitim uzaktan, eşitsizlik sistemden

Adana Emek Gençliği, Instagram sayfası üzerinden Çukurova Üniversitesi öğrencileri ile uzaktan eğitim sürecine dair canlı yayın gerçekleştirdi.

Adana Emek Gençliğinin Isntagram canlı yayını

Ekran görüntüsü Adana Emek Gençliği Instagram hesabının canlı yayınından alınmıştır.

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    Olcay AYTÜRK
    Adana

    Yükseköğretim Kurulu, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık bir ay önce uzaktan eğitim sürecine başlayacağını duyurmuştu. Alt yapının yetersizliği öğrencilerin derslere ulaşmasında eşitsizlik getirdi. Uzaktan eğitim için ekipmanlar yeterli değil, öğrenciler tepkili.

    Adana Emek Gençliği, Instagram sayfası üzerinden Çukurova Üniversitesi öğrencileri ile uzaktan eğitim sürecine dair canlı yayın gerçekleştirdi. Canlı yayında öğrenciler yaşadıkları sorunları ve süreçten beklentilerini anlattı.

    Yayına katılan Diş Hekimliği öğrencisi Özlem, her öğrenciye eşit fırsat verilmesi gerektiğini söyledi. “Her öğrenci aynı fırsatı yakalayamıyor, herkesin evinde internet yok, bilgisayar da yok. Sistemi getirdiler ama her öğrencinin katılabileceği anlamına gelmiyor, koşullar yetersiz” dedi. Pratik-uygulama derslerine ilişkin ise uzaktan eğitimin çok yetersiz kaldığını vurguladı.

    "İNTERNET ÇEKMEK ZORUNDA KALDIK, BİLGİSAYAR ALDIK"

    Özlem, sınavlar hakkında net bilgi verilmediğini, bu döneme ilişkin üniversite ve fakülte yönetimlerinin öğrencileri yeterince aydınlatamadığını düşünüyor.

    Bu durumun öğrencilerin kafalarında soru işaretleri dolandırdığını söyleyen Özlem, sözlerini “Strese giriyoruz, belirsizlik yoruyor. Derslere, sınavlara odaklanamıyoruz. Evimizin bulunduğu yerde alt yapı yoktu internet çekmek zorunda kaldık, bilgisayar aldık. Zaten masraflı bir fakültede okuyorum bir de bu masraflar yük oldu mağdur oldum” diye tamamladı.

    "BİLGİSAYARIM VE İNTERNETİM OLMADIĞI İÇİN DERSLERİ İZLEYEMEDİM"

    Yayına katılan hukuk fakültesi öğrencisi Onur, “Bilgisayarım ve internetim olmadığı için hiçbir dersi izleyemedim, izleyen arkadaşlarım da verimli olmadığını söylüyor. Sınavlar belirsizlik içinde, yeterli bilgilendirme yapılmıyor, eğitim alamıyorum” dedi.

    Yayını bitirmeden önce Adana Emek Gençliği öğrencilerin mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi ve bu sürece ilişkin taleplerini sıraladı:

    • Bütün öğrencilere ücretsiz internet sağlanmalı.
    • Bütün öğrencilere çevrimiçi, uzaktan eğitime katılabilmemiz için bilgisayar dahil olmak üzere ekipman desteği verilmeli.
    • YÖK ve üniversite yönetimleri tarafından sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmeli.

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