Çukurova Üniversitesi salgının faturasını öğrencilere kesti

Olcay AYTÜRK

Adana

Çukurova Üniversitesi, salgın nedeni ile eğitime ara verilmesinin ardından kısmi olarak çalışan beş yüze yakın öğrencisini işten çıkarmıştı. Mağdur olan öğrenciler sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Adana Emek Gençliğinin Instagram sayfası üzerinden öğrenciler ile sürece dair canlı yayın gerçekleştirdi. Canlı yayında öğrenciler neler yaşadıklarını ve süreçten beklentilerini anlattı.

Yayına katılan öğrencilerden yemekhane bölümünde çalışan Can, çalışırken yaşadığı sorunları dile getirdi. Can, genelgeye göre resmi olarak çalıştığının görülmediğini söylerken, “Kısmi genelgede işçi olarak görülmüyoruz ve çalışmamamız gereken yerlerde bile çalıştırılıyoruz. Bir arkadaşımız bulaşıkhanede çalışmaması gerektiği halde çalıştırılmıştı ve kaza geçirerek parmağı kopmuştu, bunun üzerine günlerce hastanede yattı. Öğrencilere iş yüklemesi yapıyorlar” dedi.

Öğrencilerin işten çıkarılmasının yerine anlaşmalarının dondurulmasının gerektiğini söyleyen Can, kendilerine işsizlik ödeneği verilmesini talep etti. Ailesine yük olmamak için çalışmak zorunda olduğunu ve bursunun yetersiz kaldığını belirten Can, “Kredi ve bursların 'lütfeder gibi' verilmeye devam edeceğini söylüyorlar. Biz daha fazlasını bekliyoruz, kira ödemek zorunda kalan arkadaşlarımız var, geçimlerini sağlamakta zorluk çeken arkadaşlarımız var, kredi borcu olan arkadaşlarımız var. Mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz” dedi.

"İŞTEN ÇIKARILDIĞIMIZI TESADÜFEN ÖĞRENDİK"

Açıklama yapılmadan işten atıldıklarını belirten Can “İşten çıkarıldıktan sonra haberimiz oldu ve yetersiz açıklama yapıldı, 'Okul kapalı, çıkarıyoruz' dediler. Tedirginiz, ne olacağını bilmiyoruz” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kayıkhanede çalışırken işten çıkarılan Mete ise, “İşe güvenerek telefon almıştım ,iki gün sonra ödemem var ve ben işten çıkarıldım” sözüyle yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi.

İşten çıkarıldığını bir mesajla öğrendiğini ve bu konuda bilgi verilmediğini söyleyen Mete, “Arkadaşlarımla konuşuyoruz ve haklarımızın neler olduğu konusunda bilgilendirilmediğimizi düşünüyoruz. Resmi olarak çalışan olarak görünmediğimiz için haklardan faydalanamayacağımız kaygısını taşıyoruz” dedi.

Mete, “Maaşlarımız zamanında yatırılmıyordu, hattım kesildi çoğu kez gecikmelerden dolayı. Ayrıca çıkışı yapılan öğrencilerin geri alınmayacağı duyumunu aldık, okuldan bir açıklama gelmiyor” cümleleriyle bilinmezlik içinde olduklarını söyledi.

Yayında öğrenciler haklarını öğrenmek için hukuki destek aramaya çalıştıklarını da ifade etti.

Çukurova Üniversitesi, kısmi zamanlı çalışan öğrencilerini işten çıkardı