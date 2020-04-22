  • ANASAYFA
  • Web TV Video Haberler

    • Gençler ortak yayında gençliğin dünya gündemini konuştu

    Genç Hayat'ın Sesi yayınında buluşan Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD'den gençlik temsilcileri, koronavirüs krizini ve dünya gençliğinin mücadelelerini tartıştı.

    22 Nisan 2020 09:41
    Paylaş

    Evrensel Gazetesi’nin gençlik eki Genç Hayat, gençliğin gündemine dair güncel yayınlarına devam ediyor. Genç Hayat’ın Youtube kanalı olan Genç Hayat’ın Sesi’nde 21 Nisan günü saat 20.00’de yapılan bu yayında Genç Hayat ekibi, farklı ülkelerinden gençlerle, gençliğin sorunlarına, taleplerine, eğilimlerine ve koronavirüs gündemine dair konuştu. Metin Berk'in moderatörlüğündeki uluslararası yayında Türkiye’den Emek Gençliği MYK üyesi Elif Turgut, İngiltere Dayanışma Merkezi’nden (Day-Mer) Yelda Çelik, ABD Evrensel muhabiri Ekim Kılıç ve Almanya Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu’ndan (DİDF) Su Derventli buluştu. Yayının ana hatlarını koronavirüs sürecinde gençliğin eğitim sorunları, genç işsizlik, gençliğin acil talepler etrafında hangi mücadele metotları oluşturdu. “Devletlerin koronavirüs salgını sırasında yeterli önlem almamasının, acizlik ve başarısızlıklarının nelere dayandığı?”, “Gençliğin korona öncesi var olan temel sorunlarının ve korona sonrası oluşabilecek temel sorunlarının, mücadele yöntemleri ve mücadelenin eğrileceği yönler neler olacak?” gibi sorulara yanıtlar alınmaya çalışıldı.

    EVDE KAL ÇAĞRILARI HERKES İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

    Devletlerin virüs karşısındaki acizliği ve başarısızlığını değerlendirdiklerinde; ABD’de salgının en başında elitlerce ve Başkan Donald Trump tarafından dikkate alınmadığını, bunun sonucunda New York kent merkezinde toplu mezarların açıldığını ve on binlerce ölümün olduğunu vurgulayan Ekim Kılıç, Trump’ın  “Karantina bitmeli, artık işimize dönmeliyiz, ABD ekonomisinin toparlanması gerekiyor, bu da zaten bir çeşit grip” açıklamalarının demokrat halkın etkin olduğu bölgelerde tepki ile karşılaşırken, cumhuriyetçi kesimin olduğu bölgelerde ise bu söylemlerin sahiplendiğini dile getirdi.

    Emek Gençliği MYK üyesi Elif Turgut, “Koronavirüsle mücadele sürecinde yetkililerin dilinde sürekli ‘izolasyon, söylemleri ve ‘evde kalın’ çağrıları var. Fakat evde kalma çağrıları herkes için geçerli olmayabiliyor. Gençlik kesimine baktığımızda bir milyon genç işçi halen üretime devam ediyor. Zorunlu üretim durdurulmadığı sürece genç işçiler şununla karşı karşıya; ya evde kal çağrısına uyup evde aç kalacak ya da çalışmaya devam edip fabrikasına atölyesini gidip virüsle karşı karşıya kalacak. Eğitimin, uzaktan eğitim sürecine geçilmesi ile birlikte karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor; ücretsiz internetin olmaması, kaynaklara ücretsiz erişemiyor olmamız. Liseli gençlerin gelecek kaygısı bir belirsizlik içinde devam ediyor. Açıklanan ekonomik paketin gençliğe dair hiçbir çözüm odağı bulunmuyor. Aksine halktan milli beraberlik adı altında bağış isteyen bir devlet duruyor karşımızda. Halka dair alınmış bir önlem olduğunu göremiyoruz. Öte yandan sağlıktaki özelleştirme politikalarının salgınla mücadelede devletleri nasıl bocalattırdığını görüyoruz” sözleriyle, alınan önlemlerin sadece belli bir kesimi kapsadığını, çalışmak zorunda olan işçi ve emekçileri, eğitimini zor şartlar altında devam ettirmeye çalışan öğrencileri kapsamadığını dile getirdi.

    Avrupa’da ön plana çıkan tartışmaları yürüten devletlerden bir tanesi olan Almanya’daki durumu aktaran DİDF üyesi Su Derventli, Almanya’da hayatın tamamen değiştiğini bu süreçte birtakım yasaların değiştiğini, sosyal hayatın değiştiğini dile getirdi. Öte yandan eğitim sorununa da değinen Derventli “Bütün okulların teknolojik olarak ne kadar geri bırakıldığının farkındayız, üniversitelerin buna kesinlikle hazır olmadığını görüyoruz, aynı zamanda birçok öğrencinin internet bağlantılarının kısıtlı, derslere erişmek için yeterli materyallere sahip olmadığını görüyoruz” dedi.

    Day-Mer temsilcisi Yelda Çelik, genel olarak kısıtlamalara bakıldığında, işçilerin durumunun olumsuzluğunu dile getirdikten sonra şunları söyledi: “Yoksulluk artıyor ve göçmen işçi ailelere baktığımız zaman onlar için durum daha vahim diyebiliriz. Sorunlarına cevap verecek bir hükümet kararnamesi bulunmuyor. Çıraklar ise işten çıkarma ve atılma korkusu ile işe gidiyorlar. Zaten çoğu taşeron ya da düşük ücretle çalışıyor. İngiltere’deki süreç birçok ülkede olduğu gibi Muhafazakâr Parti’nin önlemleri geç almaya başlaması ile yürüdü. Eğitimin tamamen kapatılmasından dolayı uzaktan eğitime geçildi fakat altyapısı bulunmayan lise ve ortaokul öğrencilerinin geleceklerinde önemli bir rol oynayan sınavların yapılamaması eğitimleri büyük bir kaygı yaratıyor. Küçük esnafa hibe, işçilere %80 oranında ödeme sağlanıyor fakat bunlar kolay olmuyor ve herkesin erişebileceği bir şekilde yapılmıyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

    GENÇLİK TEPKİLİ VE ISRARCI

    Son dönemde artan olaylarla birlikte koronavirüsün de getirdiği etkilerle, gençliğin tepkisinin nerelerde biriktiği ve ileriye koronavirüs sonrasında nasıl yansıyacağı konusunda ifadelerini ilk olarak dile getiren Kılıç söyledi; “İngiltere’deki sağlık sistemi devlet tarafından karşılanıyordu fakat korona öncesinde satılması gündemdeydi. Bu dönemde işçiler, emekçiler, gençler buna dair tepkilerini çok büyük bir biçimde gösterdi. Yürüyüşler düzenlendi, gösteriler yapıldı. Eğitimde de bir rahatsızlık söz konusuydu, üniversite harçlarının giderek artması. Koronavirüs ile verdikleri hibeler ilerde gençlerden, işçilerden alınacak baktığımız zaman. Gençler bu konuda büyük bir tepki gösterecektir. İşsizlik zaten büyük bir sorun halindeydi. İngiltere genelinde gençler arasında büyük bir sorun işsizlik, ekonominin düşmesiyle beraber koronavirüs sonrasında daha da kötü bir hal alacak” ifadeleriyle artan işsizliğin ve hükümetin sermaye sahiplerinin çıkarına olana kararlarına karşılık bir tepkinin oluştuğunu vurguladı.

    Almanya’daki duruma dair değerlendirmeler yapan Derventli, “Almanya’daki gençlerin yer aldığı hareketlerin bir tanesi çevreci eylemler oldu. Bu eylemler dünya çapında gerçekleşti birçok genç sokaklara çıktı. Başarılı bir süreçten geçti. Antifaşist eylemler ve sosyal hareketler de başarılı bir süreç geçirdi diyebiliriz. Eğer bu süreç içinde bu kısıtlamalar devam ederse gençlere ve emekçilere bu zor şartlar dayatılmaya devam edilirse, eylemlerin daha da güçleneceğini düşünüyorum” diyerek birikmişliğin hangi raddede olduğunu vurguladı.

    Türkiye’deki sürece dair düşüncelerini aktaran Elif Turgut, “Bugün açısından baktığımızda bu sürecin belirsizliği ve bugün üstüne ekstradan bindirilen ekonomik yükle gelecek kaygısının önemli bir ölçüde arttığı ve önemli ölçüde bununla birlikte ciddi bir hoşnutsuzluğun biriktiğini söylemek mümkün. Bir yandan da tek adam rejiminin ve tek adam rejiminin sağlık politikası uygulamalarının da tartışmaya açıyor gençlik içerisinde. İşçiler çalışmaya devam ederken lokal yerlerde ücretli izin hakkı için, üretimin durdurulması için iş durdurmalar gibi çeşitli eylemlerle bu taleplerini kazandığı yerlerde var. İşçilerin taleplerine sahip çıktığını ve tepkilerin biriktiğini bize gösteriyor. Bunun yanında AKP hükümeti krizi fırsata çevirerek çeşitli rant projelerini uygulamak ya da cinsel istismara af yasa tasarısını geçirmek konusunda da hız kaybetmiyor. Tabi bunlara yönelik çeşitli tepkiler gençlik içerisinde de doğuyor. Bunlar şöyle oluyor; Kadın hukuk öğrencileri cinsel istismar yasa tasarısına dair imza kampanyası başlatıyor ya da öğrenciler uzaktan eğitime yönelik sıkıntılara dair üniversite üzerinde baskı kurabilecek mekanizmaları kulüpler ve toplulukları üzerinden inşa etmeye çalışıyor ya da kalmadıkları ve karantina bölgesi haline gelen yurtların paralarını yatırmamak için sosyal medya kampanyaları başlatıyor. Bir şekilde günlük talepleri için mücadele ediyor” dedi

    ABD’deki durumu değerlendiren Ekim Kılıç, 2008 krizinden bugüne genç işsizliğin zirve noktasında olduğunu, evsizlik oranının çok yüksek olduğunu bu sebeple okullarda, sıralar üzerinde uyuyan liseli gençler sebebiyle eğitime ara verilmesinde geç kalındığını dile getirdi. Bu süreçte mücadele açısından gümrük muhafaza memurlarının göçmen ailelere uyguladığı teröre karşı göçmen gençliğin inisiyatif alması, mücadeleye atılması, burada Amerikan emek demokrasi barış güçleri ile buluşması, bir yandan siyah gençliğin ırkçı polis şiddetine karşı mücadelesinin hala aynı şekilde devam ettiğini de dile getirdi. “Başta internet ortamı olmak üzere gençliğin çok net bir şekilde korona ile beraber yaşanan kapitalist sistemin acizliğine karşı bir tepkinin yükseldiğini görebiliyoruz. Ama şurası kesin işçi sınıfı sokaktadır, işçi sınıfı fabrikadadır ve bunların bugün en radikal en örgütlü ve sendikalarla en çok buluşan kesimi milenyum kuşağı oluşturuyor” diyerek, gençlik kesiminin bir mücadele içerisinde olduğunu bildirdi. Bir yandan da ABD genel gençliğinin sağlık hakkı mücadelesiyle Sanders kampanyası adı altında toplanması sendikalarda örgütlenmesi, etnik ve ulusal derneklerde örgütlenmesi, sosyalist ve sosyal demokrat örgütlere üye olmasının genel resmi gösterdiğini vurguladı.

    HER ALANDA MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE

    İleriye dönük olarak ülkelerde mücadele şekillerinin nerelere evrileceğine dair fikirlerini de dile getiren temsilcilerden Elif Turgut, mücadelenin eğilimlerini şu cümleler ile dile getirdi; “Devletlerin aldığı politik kararlar ve süreç yönetimleri aslında devletlerin kimin devleti olduğu ve kimlerin çıkarlarına hizmet ettiği sorusuna cevap veriyor. Burada toplumun sağlığını ve çıkarlarını gözeten bir şeyden çok aslında vazgeçilmezlerin tüm yükü üstlendiği ve devletler tarafından herhangi bir politika ile korunmadığını da görüyoruz. Bir yandan aslında bu sınıfsal ilişkinin devletin sınıfsal karakterinin görünmesi ve kapitalizm tartışmalarının da önünün açıldığı kapitalizmin daha çok sorgulandığı bir sürece dönüşecek gibi görünüyor.”

    ABD’de yaklaşan seçimlerin kitleler üzerindeki etkisinden söz eden Kılıç, “Seçimlerdeki egemenlik mücadelesi gençliğin nerede duracağını gösterecektir. Özellikle Sanders’ın kaybetmesinden dolayı üçüncü bir parti konuşulmaya başlandı. Konuşulma sebebi ise biz zaten her halükârda kaybediyoruz bari kendi bağımsız partimiz olsun düşüncesi. Tartışılan bu üçüncü parti ise bir işçi sınıfı partisi bir kitle partisi” diyerek ABD’de ihtiyaç haline gelen bir işçi sınıfı partisi vurgusu yaptı.

    MEVCUT SİSTEM TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE

    Karşılaşılan bu kriz sürecinde kapitalizmin sonu mu geliyor tartışmaları ve sosyal devlet uygulamalarına geçiş tartışmalarının, gençliğin ilerideki sorunlarının nihai çözümü için nasıl bir sistem değişikliği gerekiyor sorularına cevap veren katılımcılar, var olan sistemle insanca yaşamın zorluklarına dikkat çekerek fikir belirttiler.

    “Süreç bize var olan sistemin aslında kolayca yıkılabileceğini gösteriyor. Dönem bize özellikle de gençlerin ve işçilerin söz sahibi olması gereken bir sistemin var olması gerektiğini gösterdi” diyerek bu konuya dair tespitlerini dile getiren Çelik’in ardından, “Bu kriz esnasında yürütülen tartışmanın soğumaması ve belki de küçük bir kıvılcım olan durumun alevlenmesine ve tartışmalarımızı güçlendirmesine yol açması gerektiğini düşünüyorum” sözleri ile konuşan Derventli de kapitalist sistemin teşhirinin tartışmalar üzerinden önemini vurguladı. Turgut ise, “Baktığımız zaman gençlerin bir distopyanın içindeyiz sözlerini çokça duyduğumuz bir dönem. Evet belki de doğru hayal edebileceğimiz en kötü distopyalardan birinin içerisindeyiz ama daha iyi bir dünya, insanca bir yaşam, ücretsiz bir sağlık, özgür bir bilim bunlar tam tersine birer ütopya da değil. Bunlar gerçekleştirebileceğimiz şeyler ama burjuvaziye hizmet eden devlet aygıtlarıyla değil, tam tersi işçi sınıfının iktidarı ile gerçekleştirilebilecek bir şey” diyerek devletlerin içinde bulunduğu aciz durumun kurtuluşunun işçi sınıfının iktidarıyla olabileceğini dile getirdi. “Sıraladığımız sorunlara bakarsak, sağlık, eğitim, barınma, ulaşım hakkı bunları ücretsiz kılacak toplumsal üretimi, hakça bölüşecek bir sisteme gidilmesi gerekiyor elbette” ifadeleri ile mevcut sistemin acizliğini bir kez daha vurgulayan Ekim Kılıç’ın ardından program tüm dünya halkları için salgın sonrası dönemin oluşturduğu mücadele olanakları ile birlikte daha aydınlık günlere gidebileceğimiz vurgusuyla sona erdi. (GENÇ HAYAT)

    8 ülkeden gençler ve emekçilerle konuştuk: Adil ve eşit bir dünyaya ihtiyacımız var!

    8 ülkeden gençler ve emekçilerle konuştuk: Adil ve eşit bir dünyaya ihtiyacımız var!

    Mülteci ve işçi gençler Genç Hayat yayınında buluştu

    Mülteci ve işçi gençler Genç Hayat yayınında buluştu

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Trump, ABD’ye göçmen kabulünün 60 gün süreyle askıya alınacağını duyurdu
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Van'da yardım dağıtan AKP'li belediyeler neydi peki?

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Hiç kimse bir ada değildir!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Gerçek sorunlar

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıkta dönüşüm: COVID-19

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Yiten değerler üstüne
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Krizin faturasını zenginler ödemeli, cezasını da Macron çekmeli
    Krizin faturasını zenginler ödemeli, cezasını da Macron çekmeli

    Fransa Genel İş Konfederasyonu (CGT) yöneticilerinden Haydar Turan yazdı: Sağlık sistemini bu vahim hale düşürdüğü için Macron ve hükümetinden hesap sorulmalıdır.

    Kılıçdaroğlu, 16 maddede koronavirüs sonrası yapılması gerekenleri yazdı
    Kılıçdaroğlu, 16 maddede koronavirüs sonrası yapılması gerekenleri yazdı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye, bu 16 maddeye uygun demokratik siyaset anlayışına yönelmesi halinde, geleceğini güvence altına almış olur

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2269 ölüm, 95 bin 591 vaka | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2269 ölüm, 95 bin 591 vaka | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)

    Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 259'a çıktığı Türkiye'den koronavirüs salgınına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    Sedat Başkavak: Gelecek yıl kıtlık ve pahalılıkla karşı karşıya kalacağız
    Sedat Başkavak: Gelecek yıl kıtlık ve pahalılıkla karşı karşıya kalacağız

    Üreticiler neler yaşıyor? Salgına bağlı olarak kıtlık ve açlık tehdidiyle mi karşı karşıyayız? Tüm Üretici Köylü Sendikası Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak yanıtladı.

    ILO: İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır küresel kriz
    ILO: İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır küresel kriz

    Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hazırladığı rapora göre, dünya “2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ağır küresel kriz”i yaşıyor. Dünyada 25 milyondan fazla insan işsiz kalacak.

    Tüketici güveni iki yılda eridi: Güven endeksi 16,5 puan düştü
    Tüketici güveni iki yılda eridi: Güven endeksi 16,5 puan düştü

    TÜİK ve Merkez Bankası Tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Anket sonuçlarına göre işsizlik ve yoksulluk beklentisi yaygınlaştı.

    Gençler ortak yayında gençliğin dünya gündemini konuştu
    Gençler ortak yayında gençliğin dünya gündemini konuştu

    Genç Hayat'ın Sesi yayınında buluşan Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD'den gençlik temsilcileri, koronavirüs krizini ve dünya gençliğinin mücadelelerini tartıştı.

    GÜNCELLENDİ
    Metal işçisi yazdı: Fabrikalar çalışıyorsa 1 Mayıs da kutlanır
    Metal işçisi yazdı: Fabrikalar çalışıyorsa 1 Mayıs da kutlanır

    "Bu yıl 1 Mayıs daha anlamlı hale gelmiştir. Fabrikalarda çalışma devam ederse, fabrikamızda 1 Mayıs’ı kutlamalıyız. 1 Mayıs’tan önceki günlerde de kutlama yapabiliriz."

    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Kanarya sevenler derneği
    Kanarya sevenler derneği
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu: Bilinçli bir izleyiciysek neden dizi izlemeyelim
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 64 tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    "Denizli'den Belediye-İş, Tüm Bel-Sen ve Mimarlar Odası yöneticileri de 'Meydanlarda olamasak bile taleplerimizi haykıracağız' dedi."

    Bile isteye
    Bile isteye

    İki fincan çay / Masanın iki köşesinde / Gölgesinde pankartların / Birbirine ulandı yoldaşların ağıtı

    Mektup: İşi yaparken herkes ekibin parçası ama haklarımız neden eşit değil?
    Mektup: İşi yaparken herkes ekibin parçası ama haklarımız neden eşit değil?

    "İstediğimiz çeşitli sınırlamalarla gelen 4/d değil gerçek bir kadroya sahip olmak, bununla birlikte özlük haklarımızın yeniden düzenlenmesidir."

    Denizli'de iş cinayeti: Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti
    Denizli'de iş cinayeti: Taş taşıma bandından düşen kaynak ustası hayatını kaybetti

    Denizli'deki bir taş ocağı şantiyesinde, tamir için çıktığı taşıma bandından düşen 42 yaşındaki kaynak ustası Bilal Pesin yaşamını yitirdi.

    CHP’li Murat Bakan Harmandalı Geri Gönderme Merkezini meclis gündemine taşıdı
    CHP’li Murat Bakan Harmandalı Geri Gönderme Merkezini meclis gündemine taşıdı

    CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: Harmandalı Geri Gönderme Merkezi kaderine terk edilmiş.