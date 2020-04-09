Haberin Var Mı İnisiyatifinden çağrı: #GazetecilereTahliye

Gazetecilerin tutuklu meslektaşlarıyla dayanışmayı büyütmek için oluşturduğu Haberin Var Mı İnisiyatifi, sosyal medyada yeni bir kampanya düzenledi.

İnisiyatif TBMM’de görüşülmeye devam edilen ceza infaz yasasının gazetecileri kapsamamasına “Gazetecilere Tahliye” diyerek tepki gösterdi.

Twitter adresinden bir çağrı videosu paylaşan inisiyatif, “İnfaz yasası 3 gündür Meclis’te görüşülüyor. Tasarıda pek çok ağır suç kapsama alınırken, sadece mesleklerini yaptıkları için hapsedilen gazeteciler virüs kapma tehlikesi altında, demir parmaklıkların ardında bırakılıyor. #GazetecilereTahliye” dedi.

“Gazeteciler, siyasi tutuklular, avukatlar, insan hakları savunucuları, yazarlar salgına terk ediliyor” denilen videonun devamında şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan infaz indirimi düzenlemesi ne hukuka, ne vicdana uyuyor! Cezaevleri hıncahınç dolu. Yetersiz havalandırma, beslenme ve hijyen koşulları salgın riskini her geçen gün artırırken, binlerce kişi infaz indirimi kapsamı dışında bırakılıyor. Düşüncelerini ifade ettikleri için ‘terör suçlusu’ ilan edilenler bir kez daha cezalandırılıyor, sağlıkları ve yaşamları hiçe sayılıyor. Haksız yere özgürlüklerinden edilmiş gazeteciler, hukukçular, insan hakları savunucuları, memurlar, siyasetçiler, yazarlar, öğrenciler, sanatçılar, işçilerin hayatları tehlikeye atılmasın. Düşüncelerinden dolayı özgürlüklerinden edilmiş herkese acilen tahliye!”

GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK

Sosyal medya kampanyasına gazeteciler de destek verdi. Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

(MEDYA SERVİSİ)

Haberin Var Mı?: Gazeteciler özgür olsun

İnfaz düzenlemesine tepki: Gazeteciler tutuklanırken muhalif basın yasaklanıyor

CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak