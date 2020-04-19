Haberin var mı İnisiyatifi: Tutuklu gazeteciler ailelerinden uzakta, adalete aç
Haberin Var mı İnisiyatifi, tutuklu gazetecilerle dayanışmak için çağrıda bulundu: Gazeteciler, gerçekleri yazdıkları için hapiste. Bu kez biz onlar için yazıyoruz.
Görsel, Haberin Var Mı İnisiyatifinin (@HVMinisiyatifi) Twitter hesabından alınmıştır
Haberin Var Mı İnisiyatifi, tutuklu gazetecilerle dayanışma için mektup yazma çağrısında bulundu.
Tutuklu gazetecilere dikkat çekmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için kurulan Haberin Var Mı İnisiyatifi, “Tutuklu gazetecilerin bu süreçte ailelerinden uzakta, adalete aç” olduğunu belirten Haberin Var Mı İnsiyatifi gazetecilerle dayanışmak için 'mektup yazma' çağrısında bulundu.
April 19, 2020
İnsiyatif, "Bu endişe verici günlerde hem adalete aç, hem ailelerinden uzaklar. Görüş yasak, haksızlık ve hukuksuzluğun boyutu her şeyden daha acı. Bu günlerde tek bir satır, tek bir ses, onlar için büyük destek. Gazeteciler, gerçekleri yazdıkları için hapiste. Bu kez biz onlar için yazıyoruz" dedi. (HABER MERKEZİ)
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