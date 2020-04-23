Özçelik-İş üyesi işçiler: İşçiyi iaşe paketiyle avutma devri bitsin artık

Ahmet AKARSU

Kayseri

Katıldığı televizyon programında salgın günlerinde işçilere “üretim” çağrısı yapıp, patronlara ve hükümete teşekkür eden Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci işçilerin tepkisini çekti. İşçi hakları için harekete geçmedikleri için mağdur hale geldiklerine dikkat çeken işçiler, iaşeye muhtaç hale getirildiklerini belirterek, “Ramazan kolisiyle kandıramazsınız. 300 liraya yakın aidat ödüyoruz. 150 liralık ramazan kolisini bile övünerek veriyorlar” dedi.

Özçelik-İş üyesi işçiler tarafından yoğun olarak izlenen programın ardından işçiler bize ulaştı. Kayseri’de Kumtel, Erbosan ve Mega Metal’den bir grup Özçelik-İş üyesi, sendika genel başkanını eleştirdi. İşten atılma riski nedeniyle işçilerin isimlerini yayımlayamıyoruz.

‘BİZİM SAĞLIĞIMIZ ONLARIN SÖZDE UMURUNDA’

Değirmenci’nin programda alınan önlemler için hükümet ve patronlara teşekkür ettiğini aktaran işçiler, “İki elin parmağını geçmez denilen vakalar var diyorsa unutmamalı ki 11 Mart’ta da 1 kişi de tespit edilmişti, şimdi 90 bin vaka var. Ama bizim sağlığımız onların sözde umurunda” dedi. Genel merkez yöneticilerinin hemen hemen tamamının salgın dönemini evde geçirdiğini ifade eden bir işçi virüsün “Yoksul-zengin ayrımı yapmadığını” savunan Değirmenci’ye tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Sen Kayseri’de evinden çıkmıyorsun. Ama ben işe gidiyorum. Virüs nasıl sana bulaşsın, bulaşırsa bana bulaşacak. Demek ki neymiş, virüs yoksul-zengin ayırt edermiş. Yemem, yedirmem dedin ama yemeseydin bizim yanımızda olurdun, yedin ki evinde duruyorsun” diye konuştu. Genel başkanın, 1 milyon 800 bin liralık makam aracı aldığı dönemde 30-50 bin lira arası maaş aldığı açıklamasını yaptığını hatırlatan işçi, “Bize gelince çalış diyorlar. Gelsinler kendileri çalışsınlar. Söze gelince biz yıllarca işçilik yaptık diyorlar. İşçilik yaparken 50 bin lira maaş mı alıyordun ki şimdi alasın?” diye sordu.

‘150 LİRALIK RAMAZAN KOLİSİYLE ÖVÜNÜYORLAR’

Değirmenci’nin yayın sırasında hükümetin ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına 3 milyon lira bağışta bulunduklarını açıklamasına da eleştiri yönelten işçiler, “Cumhurbaşkanı istedi onlar da parayı verdiler. 3 değil 300 milyon bile verirler, sonuçta o paralar kendi alın terlerinin karşılığı değil” dedi. Sendikalarının aynı zamanda sivil toplum örgütü olduğunu ve yoksullara, mağdurlara yardım elini uzattığını söyleyen Değirmenci’nin, sendikaların asıl sorumluluğu olan işçilerin sorunlarıyla ilgilenmediğini anlatan işçiler, milyonluk arabaya binmesinin bile durumu özetlediğini dile getirdi. Değirmenci’nin Kayseri’de 400 kişiye iaşe yardımı dağıttığını söylediğini aktaran işçiler, “Kayseri’de senin üyen 400 değil. Sayı artacaktır, herkese iaşe ulaşabilir. Ama işçiyi iaşeye muhtaç edip, yardım yapıyorum demeyin. Benim maaşım iyi olursa iaşeye gerek kalmaz. İhtiyaçlarımı ben karşılarım. Artık ramazan kolisiyle bizi kandıramazsınız. 300 liraya yakın aidat ödüyoruz. 150 liralık ramazan kolisiyle bile övünüyorlar” diye konuştu.

‘ÜZÜLEREK SENDİKACILIK OLMAZ İCRAAT GEREK’

İşçiler, Değirmenci’nin hükümetin çıkardığı patronlara işçileri zorunlu olarak 3 aya kadar ücretsiz izne yollama hakkı tanıyan, işçilere ise günlük 39 lira ödemeyi öngören yasaya eleştirisini de samimi bulmuyor. Değirmenci’nin bu konuda üzgün olduğunu söylemesinin bir anlamı olmadığını dile getiren bir işçi “Doğru söylüyor. 39 lira ile kimse geçinemez. Ama üzülerek de sendikacılık yapılmaz. İcraat gerek” dedi.

‘İŞÇİLER 17 MİLYON LİRAYI SORDU’

Programda Özçelik-İş’in İSDEMİR’de 2015-2017 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede sıfır zamma imza attığı dönem için patrondan 17 milyon lira aidat aldığını ortaya çıkaran protokolle ilgili de sorular geldi. İşten çıkarılan işçiler yorumlarda protokol ile ilgili sorular sorarken, Değirmenci protokole değinmeyerek bu sene görüşmeleri başlayacak İSDEMİR toplu sözleşmelerinde ‘ortak akıl’ ile hareket edeceklerini dile getirdi. Kayserili işçiler, “17 milyonluk para bizim de kulağımıza çalındı. Detayı nedir bilemiyoruz. Ama masa başında icraat için işçilerin görüşü ve onayı gerek. İsteklerimiz karşılanmalı. Yukardan atıp, aşağıdan işçiyi koli ile avutma zamanı bitsin artık” diye konuştu.

DEĞİRMENCİ PATRON GİBİ KONUŞTU: MAĞDUR İŞÇİME YARDIM YAPARIM

1 milyon 300 bin liralık makam aracı ve 30-50 bin lira arası maaşıyla gündeme gelen Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 8. Gün Haber TV’nin “Üretim ve Emek” adlı programına katıldı. Konuşmasında sürekli “devlet”, “beka”, “Müslüman Türkler” söylemlerinde bulunan Değirmenci, örgütlü oldukları işletmelerde iki elin parmaklarını geçmeyen koronavirüs vakası olduğunu ileri sürdü. “Önlem aldıkları için” patronlara teşekkür eden Değirmenci, hükümetten de övgülerle söz etti. Hükümetin toplu sözleşmeleri askıya almasının doğru olduğunu ileri süren Değirmenci, işten atmaların yasaklanmasının doğru, ücretsiz izin ile izne gönderilen işçilere aylık 1177 liranın ödenmesinin ise yanlış olduğunu söyledi, kimsenin bu parayla geçinemeyeceğini dile getirdi. Kısa çalışma ödeneği alan işçilerden üye aidatları almayacağını duyuran Değirmenci, sendika bütçesini övdü, “İsrafa karşıyım, yemem, yedirmem, mağdur işçime yardım yaparım Allah bize çok verir” dedi.

Kendilerini ‘yeni Türkiye’nin yeni sendikası’ olarak ifade eden Değirmenci, ‘gönül sendikacılığı’ yaparak patronlarla ‘Kavga etmeden’ görüşmeler yaptıklarını dile getirdi, işçi ile patronların aynı gemide olduklarını savundu.