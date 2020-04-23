Fransa mağazaları 11 Mayıs'tan itibaren açmayı planlıyor

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin 11 Mayıs’tan itibaren tüm perakende satış mağazalarının açılmasına izin vermeyi planladığını dile getirdi. Uygulamanın tüm ülkede mi yoksa belli bölgelerde mi hayata geçirileceğine daha sonra karar verileceğini ifade eden Le Maire, restoran, bar ve kafelerin ise kapalı kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Fransa'da 14 Mart'ta kafe, restoran, bar, sinema ve gece kulüpleri ile market, banka ve eczaneler dışındaki tüm ticari mağazalar koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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