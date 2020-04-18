Fransa'da koronavirüs nedeniyle geçici işsizlik hızla yükseliyor

Yaprak ZORLU

Paris

Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, 15 Nisan’da yaptığı açıklamada ülkede koronavirüs nedeniyle işsiz kalanların sayısının 9 milyona yükseldiğini ve 750 binden fazla şirketin önlemlerden faydalanmak için başvurduğu açıklamıştı. Açıklamasına göre, her iki şirketten biri geçici işsizliğe başvuru yaptı. Fransa’daki bütün çalışanların 3’te 1’i geçici işsizliğe yazıldı. Yani çalışabilir nüfusun yüzde 33,9’u bugün işsiz.

Çalışma Bakanlığı ise geçici işsizliğe gönderilenlerin maaşlarını karşılayabilmek için 24 milyar avro bütçe ayırdı. Küçük şirket ve tek kişinin çalıştığı firmalara ise dayanışma fonu (Fonds de solidarité) olarak 7 milyar avro ayrıldığı açıklandı.

HANGİ FİRMALAR YARDIMDAN YARARLANABİLİYOR?

Bu fondan yararlanmak için en çok küçük firmalar başvuruda bulundu. Yirmi kişinin altında işçi çalıştıran şirketlerde geçici işsizliğe gönderme oranı yüzde 14 arttı.

Geçici işsizlik ve Pôle Emploi’nin (İşsizlik Kurumu) raporu Fransa hükümeti, ABD ve İspanya’da görüldüğü gibi, işten çıkarma dalgasını yavaşlatma ve işsizlikte büyük bir artıştı engelleyebilmek için geçici işsizlik sistemi uygulamaya koydu. Bu durum ancak Nisan ayında yayınlanan istatistiklere yansımıştı. Pole Emploi kayıtlarına göre, geçen yıla oranla bu sene mart ayının başından bu zamana 58.000’den daha fazla insanın işsizlik kurumuna kayıt yaptırdığı belirtildi.

1 Mart’tan bu yana Çalışma Bakanlığı tarafından kaydedilen işten çıkartılanların sayısı geçen yıla göre 5 bin 490 daha arttığı tespit edildi. Bununla birlikte, Pole Emploi’nın raporuna göre, formasyon yapan ve devlet yardımlı sözleşmelerde (CUİ) çalışan işlerin sayısında da düşüş gözlemleniyor.

Ayrıca iş anonsları, karantina sürecinde bir yıl önce aynı dönemle kıyaslandığında yaklaşık yüzde 70 oranında azaldığı gözlemleniyor.

İŞSİZLİK SİGORTASINA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

Kriz sırasında, işsizlik sigorta hakları biten işsizlerin sürelerinin uzatılması açıklandı.

İşsizlik maaşı alabilmek için son 27 ay içinde 6 ay sürekli çalışmış olunmalı.

Yeni bir iş yerinde çalışmak için iş yerlerinden istifa eden ve fakat krizden dolayı başlayamayıp işsizliğe düşen işçiler karantina süresi boyunca, işsizlik maaşlarını alabilmek için başvuru yapabilirler.

Kriz sırasında iş sözleşmesi kapsamına girmeyen çalışmamazlık dönemleri, referans olarak günlük işsizlik maaşı hesaplanmasında ele alınmayacaktır.

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