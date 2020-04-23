  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA

    • İskender Bayhan: Ulusal egemenlik bugün, tekelci burjuvazinin egemenliği durumunda

    Gazeteci İskender Bayhan, 100 yıl sonra ulusal egemenlik tartışmalarını ve 1 Mayıs hazırlık sürecini Gündem Özel'de değerlendirdi.

    23 Nisan 2020 21:01
    Paylaş

    Gazeteci İskender Bayhan, 23 Nisan vesilesiyle ulusal egemenlik tartışmalarını ve 1 Mayıs hazırlıklarını Zeliş Irmak'ın sunumuyla Gündem Özel'de değerlendirdi.

    İskender Bayhan'ın değerlendirmesinden satır başları şöyle:

    Ulusal egemenliğin 100 yıllık sınavı bir anlamda halkın egemenliği ile olan mesafesinin sınavıdır veya onun tarihidir. Bu özellikle AKP iktidarı döneminde ve son yıllarda tek adam tek parti yönetimine geçişle birlikte, belki de halkın egemenliğiyle olan cılız bağlarının bile tamamen rafa kalktığı dönemin bir özetidir. Bugün geldiğimiz noktada ulusal egemenlik, halkın egemenliği midir diye sorduğumuzda elimizde kocaman bir boşluk kalır. Arada büyük uçurumlar diyebileceğimiz bir mesafe kalır. Bugün açısından ulusal egemenlik tamamen Türkiye’de tekelci burjuvazinin çok küçük bir azınlığının temsilcisi olan bir kliğin egemenliği durumundadır ve halkın egemenliğine de en uzak mesafede durmaktadır.

    ÇOCUK İŞÇİLERİN HALİNİ KONUŞMADAN O ÜLKEDE BAYRAM KONUŞMAK İKİ YÜZLÜLÜK OLUR

    Çocuk haklarının ne durumda olduğu gerçeğini bize çalışan çocuklar ve hak ihlaline uğrayan çocukların hali anlatır. Hep güzellemeler yapılır 23 Nisan’da, çocuklar vali olur, belediye başkanı olur. Kafanızı camdan çıkarsanız çocuk işçilerin varlığını görürsünüz. Çocuk işçilerin durumunu konuşmadan o ülkede bayram yapıp yapamadıklarını konuşmak iki yüzlülük olur. İşsiz milyonların çocukları, çalışan işçi emekçi, asgari ücretle geçinmek zorunda kalan milyonların çocukları, nüfusunun yüzde 27’si çocuk olan bir toplumun çocuklarına baktığımızda çocukların yaşamı, eğitimi, sağlığı, çalışması gibi gerçekleri daha iyi görürüz. Türkiye bu açıdan kötü bir sınav veriyor. Boş hamasi nutuklarla bu işin üzeri örtülemeyecek kadar. Cumhuriyetin belki de en kötü sınav verdiği kesimlerden birisi de işçi ve emekçilerin çocuklarının oluşturduğu büyük kitledir.

    1 MAYIS’TA SENDİKALI SENDİKASIZ HER FABRİKADA KUTLAMA

    Salgın günlerinde karşılıyoruz 1 Mayıs’ı. Belki de ilk kez Türkiye’de çok yaygın kitlesel miting ve gösterilerin olmayacağı 1 Mayıs kutlayacağız. Bu sadece Türkiye için değil bütün dünya ülkelerinin bir çoğunda böyle olacak. Bu koşullar işçi ve emekçiler açısından çalışma ve yaşam koşullarının salgın vesilesiyle daha da ağırlaştığı kötüleştiği bir tablo var. Ama aynı zamanda bu koşullarda kitlesel 1 Mayıs kutlamak, yaygın gösteriler yapmak olanaklı değil.

    Türk-İş, bu koşullara rağmen birlikte kutlanması çağrılarına yanıt vermedi ama ona rağmen, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB birlikte kutlama çağrısına olumlu yanıt verdi.

    1 Mayıs’ta fabrikalar büyük oranda çalışacak. Zorunlu işkolları çalışacak. Buralarda işyeri kutlamalarının hazırlığı yapılıyor.

    1 Mayıs günü de ülke genelinde, hem sağlık emekçileri hem çalışmak zorunda kalan işkollarındaki emekçiler hem de fabrikalara çalıştırılan işçileri alkışlamak üzere balkonlarda, camlarda olmak, 1 Mayıs marşını çalmak, 1 Mayıs sloganlarını haykırmak kararı var.

    1 Mayıs aynı zamanda ücretli izin günü. Birçok özel sektör fabrikası buna uymasa da uyan fabrikalar açısından bir gün iki öncesinden bildiri okuma hazırlığı yapılıyor. Çalışacak işyerlerindeyse sendikalı sendikasız ayrımı gözetmeksizin birlikte enternasyonal marşını birlikte söylemek, o fabrikadaki taleplerini dile getirmek ve salgına ve sömürüye karşı bir tutum belirlemek üzere çağrılar yapılıyor.

    İŞÇİ VE EMEKÇİLER KENETLENMEDEN HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİREMEZ

    Salgın meselesinde de, işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşulları içerisinde kendi deneyimlerinden gördükleri bir gerçek var: Birliklerini sağlamadan, kenetlenmeden, tek vücut olmadan hiçbir şey değiştiremezler. Ama bunu başardıklarında çok şey değiştirebilirler. Kutlama yaptıkları için ceza alacaklarsa da bu, birliğin karşısında duvara çarpıp dağılabilir.

    Cezalara karşı alabilecekleri en büyük önlem ve tedbir güçlü bir birliktelik bir kenetlenme sağlamalarıdır. Bazı pratik mücadele günleri vardır ki o günlerde ceza değil her şeyi göze alıp bir sınıf olduğunu birlik halinde olduğunu, kardeş olduğunu, bir arada olduğunu göstermek gelecek açısından cezaya da değerdir. (WEB TV)

    Çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler: Çok zor ama mecburuz

    Çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler: Çok zor ama mecburuz

    23 Nisan gerçeği: Kayıtlara giremeyen 1 milyon 560 bin çocuk işçi var

    23 Nisan gerçeği: Kayıtlara giremeyen 1 milyon 560 bin çocuk işçi var

    2 milyon çocuk sömürü ve istismar kıskacında

    2 milyon çocuk sömürü ve istismar kıskacında

    "Sağlığımız, işimiz ve geleceğimiz için her yerde 1 Mayıs"

    "Sağlığımız, işimiz ve geleceğimiz için her yerde 1 Mayıs"

    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek

    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek

    İİSŞP Dönem Sözcüsü: 1 Mayıs öncesi hiçbir gerekçe ayrışmayı izah edemez

    İİSŞP Dönem Sözcüsü: 1 Mayıs öncesi hiçbir gerekçe ayrışmayı izah edemez

    Emek örgütleri: Halkın egemen olduğu düzen için 1 Mayıs’ta tek ses olalım

    Emek örgütleri: Halkın egemen olduğu düzen için 1 Mayıs’ta tek ses olalım

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    SONRAKİ HABER

    Ramazan alışverişi için yurttaşlar ya borç yazdırdı ya da kredi kartına yüklendi
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Korona (Covid-19) birleştirir mi?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Salgında esnek çalışma kurnazlığı

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Uzaktan...

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Tahliyeye itiraz özgürlüğe itirazdır

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Çarklar yeniden dönsün diye
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İskender Bayhan: Ulusal egemenlik bugün, tekelci burjuvazinin egemenliği durumunda
    İskender Bayhan: Ulusal egemenlik bugün, tekelci burjuvazinin egemenliği durumunda

    Gazeteci İskender Bayhan, 100 yıl sonra ulusal egemenlik tartışmalarını ve 1 Mayıs hazırlık sürecini Gündem Özel'de değerlendirdi.

    Haberin Var Mı İnisiyatifinden kampanya: Geç olmadan tahliye
    Haberin Var Mı İnisiyatifinden kampanya: Geç olmadan tahliye

    Gazetecilerin tutuklu meslektaşlarıyla dayanışmayı büyütmek için oluşturduğu Haberin Var Mı İnisiyatifi, sosyal medyada #GeçOlmadanTahliye etiketiyle kampanya düzenledi.

    Kovid-19 sebebiyle 115 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 116 yeni tanı kondu
    Kovid-19 sebebiyle 115 kişi daha hayatını kaybetti, 3 bin 116 yeni tanı kondu

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3 bin 116 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 115 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 101 bin 790, can kaybı ise 2 bin 491 oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2 bin 491 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2 bin 491 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 491'e yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    Uludağ Üniversitesi Hastanesi çalışanları: Önlemler alınmadı, koronavirüse yakalandık
    Uludağ Üniversitesi Hastanesi çalışanları: Önlemler alınmadı, koronavirüse yakalandık

    Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesinde ameliyathanede çalışan 17 sağlık emekçisi de alınmayan önlemler, verilemeyen maske yüzünden koronavirüse yakalandıklarını söyledi.

    Özçelik-İş üyesi işçiler: İşçiyi iaşe paketiyle avutma devri bitsin artık
    Özçelik-İş üyesi işçiler: İşçiyi iaşe paketiyle avutma devri bitsin artık

    Kayseri'deki Kumtel, Erbosan ve Mega Metal'de çalışan işçiler, Ramazan kolisi vermekle övünen Özçelik-İş Başkanına tepkili.

    GÜNCELLENDİ
    TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi
    TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi

    Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde, 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi. Oturumda konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "yeni anayasa" çağrısı yaptı.

    EMEP Tekirdağ İl Örgütü: İşçilerin hayatı patronların kârına feda edilemez
    EMEP Tekirdağ İl Örgütü: İşçilerin hayatı patronların kârına feda edilemez

    Emek Partisi Tekirdağ İl Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağında fabrikaların özel izin alıp işçileri çalıştırmasına tepki gösterdi.

    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı
    Tavas'ta şirket termik santralde, Denizlililer yaşam hakkında ısrarcı

    Denizli’nin Tavas ilçesi Avdan Mahallesi'nde kurulmak istenen termik santrale Denizli Barosu ve Büyük Menderes İnisiyatifi tepki gösterdi.

    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

    Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.

    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek
    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İş yerlerinde talepler dile getirilecek

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, salgın koşulları dolayısıyla çeşitli şekillerde kutlanacak.

    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu

    Karaburun'un tek sulak alanı kurutulmaktan kurtarılınca yaban yaşamı yeniden canlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 64 tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    "Denizli'den Belediye-İş, Tüm Bel-Sen ve Mimarlar Odası yöneticileri de 'Meydanlarda olamasak bile taleplerimizi haykıracağız' dedi."