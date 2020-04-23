"Sağlığımız, işimiz ve geleceğimiz için her yerde 1 Mayıs"

Edremit Demokrasi Platformu bileşenleri yaptığı açıklamayla işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’a çağrı yaptı.

Bileşenler tarafından sağlık meslek örgütleri, sendikalar ve demokrasi güçlerinin zorunlu karantina, zorunlu üretim alanları dışında üretimin durması, çalışanlara ücretli izin, evde kalan insanların temel gıda ihtayaçlarının karşılanması talebinin AKP iktidarı tarafından dikkate alınmadığı, emekçilere ölümüne çalışma dayatıldığı ifade edildi.

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’a çağrı yapan Edremit Demokrasi Platformu "Hastanede ölümü pahasına çalışan sağlık emekçilerini, sokaklarımızı temizleyerek virüse karşı mücadele eden belediye işçilerini, fırında, markette, postanede, kargoda, büroda, inşaatlarda çalışan işçilerimizi, tarlada çalışan tarım işçilerini, emekçi kadınlarımızı, geleceği çalınan gençlerimizi, sefalet ücreti dayatılan emekçilerimizi, ötekileştirilen, iradesi yok sayılan her milliyetten halklarımızı, birlik, mücadele ve dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada, “1 Mayıs’ta sağlığımız, işimiz ve geleceğimiz için, tüm çalışanlarla birlikte taleplerimizi dile getirmek için, salgın koşullarını da dikkate alarak, fiziki mesafeyi koruyarak, işyerimizde, hastane önlerinde, bulunduğumuz her yerde bir araya gelelim” çağrısı yapıldı.

Edremit Demokrasi Platformu bileşenleri arasında, DİSK- Gıda İş, DİSK- Emekli Sen, KESK- Eğitim Sen, KESK- SES,KESK- Bes, Altınoluk Alevi Kültür Derneği, Zeytinli Pir Sultan Abdal Derneği, Kazdağı Kültürel ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Altınoluk Şahindere Mahalle meclisi,Altınoluk Mahalle meclisi, Emek Partisi, HDP, Sol Parti ve bazı dernek ve oluşumlar yer alıyor. (Balıkesir/EVRENSEL)

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