23 Nisan 2020 13:21

"Sağlığımız, işimiz ve geleceğimiz için her yerde 1 Mayıs"

Edremit Demokrasi Platformu, emekçileri bulundukları her yerde 1 Mayıs’ı kutlama çağrısı yaptı.

Gezi davasına ilişkin açıklama yapan Edremit Demokrasi Platformu

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Edremit Demokrasi Platformu bileşenleri yaptığı açıklamayla işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’a çağrı yaptı.

    Bileşenler tarafından sağlık meslek örgütleri, sendikalar ve demokrasi güçlerinin zorunlu karantina, zorunlu üretim alanları dışında üretimin durması, çalışanlara ücretli izin, evde kalan insanların temel gıda ihtayaçlarının karşılanması talebinin AKP iktidarı tarafından dikkate alınmadığı, emekçilere ölümüne çalışma dayatıldığı ifade edildi.

    İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’a çağrı yapan Edremit Demokrasi Platformu "Hastanede ölümü pahasına çalışan sağlık emekçilerini, sokaklarımızı temizleyerek virüse karşı mücadele eden belediye işçilerini, fırında, markette, postanede, kargoda, büroda, inşaatlarda çalışan işçilerimizi, tarlada çalışan tarım işçilerini, emekçi kadınlarımızı, geleceği çalınan gençlerimizi, sefalet ücreti dayatılan emekçilerimizi, ötekileştirilen, iradesi yok sayılan her milliyetten halklarımızı, birlik, mücadele ve dayanışmaya çağırıyoruz” denildi.

    Açıklamada, “1 Mayıs’ta sağlığımız, işimiz ve geleceğimiz için, tüm çalışanlarla birlikte taleplerimizi dile getirmek için, salgın koşullarını da dikkate alarak, fiziki mesafeyi koruyarak, işyerimizde, hastane önlerinde, bulunduğumuz her yerde bir araya gelelim” çağrısı yapıldı. 

    Edremit Demokrasi Platformu bileşenleri arasında, DİSK- Gıda İş, DİSK- Emekli Sen, KESK- Eğitim Sen, KESK- SES,KESK- Bes, Altınoluk Alevi Kültür Derneği, Zeytinli Pir Sultan Abdal Derneği, Kazdağı Kültürel ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Altınoluk Şahindere Mahalle meclisi,Altınoluk Mahalle meclisi, Emek Partisi, HDP, Sol Parti ve bazı dernek ve oluşumlar yer alıyor. (Balıkesir/EVRENSEL)

    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İşyerlerinde talepler dile getirilecek

    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İşyerlerinde talepler dile getirilecek

    Emek örgütleri: Halkın egemen olduğu düzen için 1 Mayıs’ta tek ses olalım

    Emek örgütleri: Halkın egemen olduğu düzen için 1 Mayıs’ta tek ses olalım

    İİSŞP Dönem Sözcüsü: 1 Mayıs öncesi hiçbir gerekçe ayrışmayı izah edemez

    İİSŞP Dönem Sözcüsü: 1 Mayıs öncesi hiçbir gerekçe ayrışmayı izah edemez

    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Fitch Ratings: Benzeri görülmemiş bir küresel resesyon bekleniyor
    YAZARLAR
    A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Korona (Covid-19) birleştirir mi?

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Salgında esnek çalışma kurnazlığı

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Uzaktan...

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Tahliyeye itiraz özgürlüğe itirazdır

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Çarklar yeniden dönsün diye
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    ATO: Eşitsiz ek ödemeler çalışma barışını bozuyor
    ATO: Eşitsiz ek ödemeler çalışma barışını bozuyor

    Ankara Tabip Odası, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerdeki eşitsizliğe tepki gösterdi.

    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

    Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.

    Çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler: Çok zor ama mecburuz
    Çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler: Çok zor ama mecburuz

    Koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde kal' çağrılarının yapıldığı bu süreçte çocuk işçiler ne yapıyor? 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle çalışmak zorunda kalan çocuk işçilerle konuştuk.

    Salgında fiyatları yükselen temel ihtiyaç malzemeleri, ramazan öncesi cep yakıyor
    Salgında fiyatları yükselen temel ihtiyaç malzemeleri, ramazan öncesi cep yakıyor

    İstanbul’da, ramazan öncesi alışverişe çıkan vatandaşlar, “Korona fırsatçılığına ramazan fırsatçılığı da eklendi” diyerek tepki gösterdi. Esnaf durumu “Daha bu iyi günlerimiz” diye özetledi.

    Validen yurttaşa hakaret: "Seni kimliksiz yumurta kafa"
    Validen yurttaşa hakaret: "Seni kimliksiz yumurta kafa"

    Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal yardımlara dair Twitter hesabından yaptığı paylaşımı eleştiren yurttaşa, “Seni kimliksiz yumurta kafa” sözleriyle hakaret etti. 

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2376 ölüm, 98 bin 674 vaka | Öne çıkan gelişmeler (23 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 376'ya yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

    Gıda sektöründe 65 yaş üstü işçiler yasağa rağmen çalıştırılıyor
    Gıda sektöründe 65 yaş üstü işçiler yasağa rağmen çalıştırılıyor

    Salgın nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü işçiler, gıda sektöründe çalıştırılmaya devam ediyor. Bu işçilerden kendi rızalarıyla işe gelmiş gibi zorla yazılı beyan alınıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma sınırlaması işçileri yine es geçti
    Sokağa çıkma sınırlaması işçileri yine es geçti

    23 Nisan'da başlayacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması Antep’te de işçileri es geçti. Birçok iş kolunda sürecek olan üretime işçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    İkinci Dünya Savaşının gölgesinde Japon fotoğrafçılar (1945-1960)
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Heykeltıraş Uygur Orhan: Evim hep atölyeydi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Dünyayı saran koronavirüsün şeklinin çizilme hikayesi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil
    Metal işçisi: Artık kaygılarımız sadece kendimiz için değil

    Çiğli OSB’de bir metal fabrikasında çalışan işçi, koronavirüs vaka iddialarıyla birlikte kaygılarının sadece kendi yaşamları için değil aileleri için de arttığını yazdı.

    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İşyerlerinde talepler dile getirilecek
    İzmir'de 1 Mayıs çalışmaları başladı: İşyerlerinde talepler dile getirilecek

    İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, salgın koşulları dolayısıyla çeşitli şekillerde kutlanacak.

    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu

    Karaburun'un tek sulak alanı kurutulmaktan kurtarılınca yaban yaşamı yeniden canlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı
    Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 64 tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız
    Denizlili emekçiler: 1 Mayıs'ta taleplerimizi haykıracağız

    "Denizli'den Belediye-İş, Tüm Bel-Sen ve Mimarlar Odası yöneticileri de 'Meydanlarda olamasak bile taleplerimizi haykıracağız' dedi."

    Bile isteye
    Bile isteye

    İki fincan çay / Masanın iki köşesinde / Gölgesinde pankartların / Birbirine ulandı yoldaşların ağıtı