23 Nisan 2020 04:36

2 milyon çocuk sömürü ve istismar kıskacında

CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Gamze Akkuş İlgezdi tarafından 23 Nisan nedeniyle rapor hazırlandı: 2 milyonu aşkın çocuk sömürüyle, okula gidememekle, cezaeviyle ve istismarla yüz yüze.

deniz üstünde uçan martıları izleyen çocuk

Fotoğraf: Pixabay

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    Doğa Başak ÖZTÜRK
    Ankara

    CHP Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Gamze Akkuş İlgezdi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırlanan raporlarda, çocukların işyerinde, evde, okulda ve cezaevlerinde yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. Buna göre toplamda 2 milyonu aşkın  çocuk sömürüyle, okula gidememekle, cezaeviyle ve istismarla yüz yüze.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fethi Açıkel’in başkanlığındaki CHP Bilim Platformu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle çocukların sorunlarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Saray rejiminin çocuklara insanca bir gelecek sunamadığı belirtilen raporda, "Saray’ın ülkemizi içine sürüklediği bu koşullarda çocuklarımızın, fiziksel ve psikolojik gereksinimleri karşılanamamaktadır. Çocuklarımız sağlıksız ve umutsuz koşullarda büyümeye mahkûm edilmektedir. Çocukluklarını gönüllerince yaşayamayan çocuklarımız, kendilerini geliştirebilecekleri olanaklardan mahrum edilmekte ve ömürleri boyunca maruz kalacakları bir yoksunluk sarmalına itilmektedir" denildi. 

    Raporda çocukların ilişkin dikkat çekilen bazı hususlar şöyle:

    • Spor salonu bulunan okul oranı ise sadece yüzde 13’tür.
    • 2003 yılında özel okulların resmi okullara oranı yüzde 2 ile sınırlıyken, bugün bu oran yüzde 25’ çıkarıldı. 
    • Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinde okul öncesi eğitim hizmetlerine ayrılan pay, eğitim kademelerine ayrılan bütçenin sadece yüzde 2,4'tür. 
    • AKP döneminde kökleşen yoksulluk, adaletsiz gelir dağılımı, güvencesizlik sonucunda Türkiye’de çocuk işçi oranı 2017'de yüzde 20,3 iken 2018 yılında bu oran yüzde 21,1’e ulaşmıştır.
    • AKP iktidarı erken evlilik ile mücadele etmek yerine, ergenlik çağındaki kız çocuklarını resmi nikahın bir zorunluluk olmaktan çıkarılması, imam nikahlı birlikteliklerin önünün açılması gibi konularda çeşitli yasal düzenlemeler yapmaya çalışmaktadır. 
    • Savaşın ağır yükünü taşıyan Suriyeli çocukların okullaşma oranına bakıldığında söz konusu çocukların sadece yarıdan azının okula kayıtlı olduğu, yaklaşık 400 bin çocuğun okula kayıtlı olmadığı görülmektedir. Herhangi bir okula kayıtlı Suriyeli mülteci çocukların ise yarısı ilkokuldan sonra okuldan uzaklaşırken, liseye devam eden Suriyeli mülteci çocukların oranı ise yüzde 26 civarında kalmaktadır.  
    • 2 milyonu aştığı düşünülen çocuk işçilerin yüzde 80’i kayıt dışı çalıştırılmaktadır.
    • 2013 ile 2018’in ilk beş ayı arasında toplam 319 çocuk işçi iş cinayetlerinde can vermiştir. Bu çocuklardan 29’u mülteci-göçmen çocuklardır. 2019 yılında ise, 29’u 14 yaş ve altı olmak üzere 67 çocuk iş cinayetine kurban gitmiştir.
    • 2019 yılında Türkiye’de 90 bin 889 çocuğun ceza mahkemelerinde görülen davaları karara bağlanmışken, ağır ceza mahkemelerinde ise 9 bin 761 çocuğa ceza verilmiştir.

    SALGINDA DA ÇOCUKLAR MAĞDUR OLDU

    Covid-19 salgını koşullarında uzaktan eğitime geçilmesiyle dezavantajlı çocukların eğitime erişimde ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda, "Uzaktan eğitim sistemi, otizimliler, görme ve işitme engelliler gibi özel ihtiyaçları olan çocukların ihtiyaçlarına yanıt vermemektedir. Eğitim Bakanı’nın açıklamalarına göre öğrencilerin yaklaşık yüzde 5’inin televizyonlara, yüzded 20’sinin ise internete erişimi yoktur.  Küçük evlerde kalabalık olarak yaşayan ailelerde ise, öğrencinin derslerine tam kapasite odaklanabileceği, öğrenmeye elverişli ortam bulması neredeyse olanaksızdır" denildi.

    AÇIKEL: ÇOCUKLAR ÇALIŞMAK ZORUNDA KALMAYACAK

    CHP'nin eğitim sistemini her bir çocuğu geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak hale getireceğini söyleyen Açıkel, CHP iktidarında hiçbir çocuk, yaşamak ya da ailelerine ekonomik destek vermek için çalışmak zorunda kalmayacağını dile getirdi. Bu konuda özellikle Aile Yardımları Sigortası’nın etkin olarak kullanılmasının ailelerin refah düzeyini yükseltmekte kilit rol oynayacağını ifade eden Açıkel, "CHP, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, soğuktan üşümediği, yaşamak için çalışmak zorunda kalmadığı bir Türkiye inşa edecektir. Tüm çocuklarımız iyi beslendiği, sağlıklı, rahatça oyun oynayabileceği, tatile gidebileceği bir yaşama sahip olacaktır. Gelişimi için gerekli hobiler edinebileceği bir çocukluk geçirecek ve hiçbir çocuğumuz mutluluktan yoksun büyümeyecektir" dedi.

    "2018 YILINDA 7 BİN ÇOCUK İŞÇİ İŞ KAZASI GEÇİRDİ"

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ise çocuk işçiliğine ilişkin bir açıklamada bulundu. Süzgeçten geçirilen, sansürlenen ve kısıtlanan verilere rağmen çocukların eğitim sistemi dışında kaldığını, kayıt dışı çalışmaya yönlendirildiğini, yeterli beslenemediklerini ve sağlıklarını kaybettiğini belirten İlgezdi, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 22 milyon 876 bin 798 çocuk yaşadığını ve 5-17 yaş grubundaki çocuk sayısını 16 milyon 457 bin, 15-17 yaş grubu arasındaki çocuk sayısı ise 3 milyon 649 bin olduğu kaydetti.

    Türkiye’de yaklaşık 720 bin çocuk işçinin olduğunu aktaran İlgezdi, 2018 yılında SGK verilerine göre 7 bin çocuğun iş kazası geçirdiğini söyledi. 2017’de bu sayının 6 bin 300 olduğunu belirten  İlgezdi, çalışmak zorunda olan çocukların yüzde 80’ini, 15-17 yaş grubuna mensup 574 bin çocuk oluşturduğu, başka bir ifadeyle Türkiye’de her 100 çocuktan 16’sının çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi.

    "EBEVEYNİ İŞSİZ ÇOCUK SAYISI YÜZDE 19 ARTTI"

    2017 yılında 6 milyon 893 bin olan yoksul çocuk sayısına 2018 yılında 443 bin yeni çocuğun eklendiğini ve bu sayının daha da arttığını ifade eden İlgezdi, anne babası ya da evi geçindirmekle yükümlü ebeveyni işsiz olan çocuk sayısının 2012-2018 yılları arasında yüzde 19 arttığını söyledi. 2018 yılında aileye bakmakla yükümlü ebeveyni işsiz olan çocuk sayısının 1 milyon 434 bine yükseldiğine dikkat çeken İlgezdi, bu verilere göre Türkiye’de her 100 çocuktan 6’sının hanesinde işsizliğin hakim olduğunu dile getirdi.

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