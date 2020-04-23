Eğitim Sen: Çocukların hak ve özgürlükleri yok sayılıyor

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Çocuklara armağan edilen bugünde ne yazık ki savaşlardan, açlıktan, yoksulluktan ve iklim krizinden söz edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “İsterdik ki çocukların gülüp eğleneceği bugünde, çocuk işçiliğinden, mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının yaşadıklarından, eğitimden mahrum bırakılan çocuklardan söz etmeyelim. Yarınların, çocukların olacağı bir dünyada, evlerinden, yurtlarından ayrılmak durumunda kalan göçmen, mülteci çocuklardan söz etmeyelim. Bilimsel, laik, eşit, ücretsiz ve anadilinde olmayan eğitimin yarattığı sorunlardan söz etmeyelim. Çocukların evlendirilmesinden, istismar edilmelerinden söz etmeyelim. 9 yaşındaki Ceylan’ın dövülerek öldürülmesinden söz etmeyelim” ifadelerine yer verildi.

ÖZGÜRLÜKLERİ YOK SAYILAN ÇOCUKLAR

Çocukların fiziksel, zihinsel, eğitsel, sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerine zarar veren politika ve uygulamaların her geçen yıl artış gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Yaşam ve eğitim hakları başta olmak üzere, sağlıklı büyüme ve gelişim hakkına aykırı adımlar atılmaktadır. Özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi sorunu sürmektedir. Zorla evlendirilen kız çocuklarının sayısı, erkek çocuklarının sayısından 20 kat daha fazladır. Okula gidemeyip çalışmak zorunda bırakılan, çocuk yaşta evlendirilen, cezaevlerinde olan, cemaatlere, tarikatlara, dini yapılara mecbur bırakılan, anadilinde eğitim hakkı başta olmak üzere en temel hak ve özgürlükleri yok sayılan çocuklar için kutlanacak bir günden bahsetmek mümkün değildir” denildi.

Eğitim Sen açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: “Eğitim-Sen olarak eşitliğin, özgürlüğün, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu, tüm çocukların eğitim hakkından eşit koşullarda ve kendi anadillerinde yararlanabildiği, çocuk ve gençlerimizin gelecek kaygısı duymadan barış içinde kardeşçe yaşayabileceği, tek bir kişinin değil gerçek anlamda halkın egemen olduğu bir ülke için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimiz bilinmelidir. Bu kararlılık ve inançla ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.” (MA)

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