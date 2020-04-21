Kadına şiddet faili tahliye olduktan sonra 9 yaşındaki kızını öldürdü

Antep'te 9 yaşındaki kızı Ceylan Aslan'ı darbederek öldüren Müslüm Aslan tutuklandı. Katilin, eşine bıçakla saldırdığı için cezaevinde olduğu, tahliyesinin ardından çocuklarını şiddete maruz bıraktığı öğrenildi. Katil yeniden tutuklandı.

Demirören Haber Ajansında yer alan habere göre cinayet, 17 Nisan günü Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıl önce eşi Rukiye Aslan'ı bıçakladığı için cezaevine giren ve tahliyesinin ardından eşinden 3 çocuğunu alarak yaşadığı eve dönen Müslüm Aslan, kızı Ceylan'ı darbetti. Aslan, 155 ihbar hattını arayarak çocuğunu darbettiğini belirterek adresini verdi. İhbarın ardından eve giden polis, çocuk ambulansla hastaneye kaldırırken, kaçan babayı da bir parkta yakalayarak gözaltına aldı.

Ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Ceylan kurtarılamadı.

Gözaltındaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Aslan, tutuklanarak cezaevine konuldu.

KADIN VE ÇOCUKLARI SİSTEMATİK ŞİDDETE MARUZ BIRAKILMIŞ

Kızının ölümünün ardından iki oğlu ile babasının evinde yaşamını sürdüren Rukiye Aslan, boşanma davası açtığı Müslüm Aslan'dan evlilikleri boyunca sistematik şiddete maruz bırakıldığını belirterek, "Eşim beni daha önce sürekli dövüyordu. Geçen yıl ramazan ayında boğazımı keserek beni darbetti. Ben de çocuklarımı alarak babamın evine geldim. Ölümden zor kurtuldum. Boşanma davası açarak şikayetçi oldum. Polisler, bunun üzerine Müslüm'ü yakalayarak cezaevine koydu. Çıktıktan sonra bana 'barışalım sorunları halledelim' dedi ama kabul etmedim. Yıllardır bana ve çocuklarıma hayatı zindan eden bu caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. (HABER MERKEZİ)

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