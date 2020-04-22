Gaziantep Belediyesinin cinsiyetçi paylaşımı tepki toplayınca kaldırıldı

Ebal ORUNCAK

Antep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından 21 Nisan 2020 tarihinde paylaşılan "Gaziantep'te Erkeklerin Durum Tablosu" tweet'i tepki topladı.

Tweet'te Antep şivesi ile "La yorum bu gedişnen evin yolunu yitiricig valla arvat ne diyse onu yapıyg. Sizing evde durumlar naava?" ifadeleri yer alırken, twitin altında yer alan ve COVİD-19 durum tablosuna benzeyen tabloda ise kadınları aşağılayan ve kadının görevlerinin sıralandığı ve erkeklerin bu işleri yapması ile alay eden ifadeler kullanıldı. "Bugün temizlik yapanların sayısı”, “bugün ütü ve yemek yapanların sayısı”, “hamur işi yapmayı öğrenenlerin sayısı” ve “bugün evden kovulanların sayısı" ifadeleri ve rakamlara yer verildi.

Büyük tepki toplayan twit, bir süre sonra silinerek "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal medya hesabımızdan yapılan ve sonradan kaldırdığımız paylaşım için Gaziantepliler ve incinen herkesten özür diliyoruz. Bu sorumsuzluğu yapanlar hakkında soruşturma başlatılacak, böyle bir aymazlığa bir daha müsaade edilmeyecektir" açıklaması paylaşıldı.