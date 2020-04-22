22 Nisan 2020 04:13

Metal işçisi yazdı: Fabrikalar çalışıyorsa 1 Mayıs da kutlanır

"Bu yıl 1 Mayıs daha anlamlı hale gelmiştir. Fabrikalarda çalışma devam ederse, fabrikamızda 1 Mayıs’ı kutlamalıyız. 1 Mayıs’tan önceki günlerde de kutlama yapabiliriz."

Fotoğraf: Özcan Yaman

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA MEKTUP
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    Metal işçisi
    Gebze

    Merhaba Evrensel okurları. Ford işçilerinin 1 Mayıs’a ilişkin mektubunu okudum. Ben de Gebze’de çalışan bir metal işçisi olarak 1 Mayıs’la ilgili fikir ve düşüncelerimi ifade edeceğim.

    Her şeyden önce, “1 Mayıs’ta bizim de alanlarda olmamız lazım” diye düşünüyorum. Binlerce kişi olamasak da sesimizi haykırmamız lazım. Burada kendimize asıl sormamız gereken sorular şunlar: Her şeye rağmen fabrikalar çatır çatır çalışmıyor mu, çalışıyor. Sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen patronlar valilikleri arayıp izin alabiliyor mu, alıyor. Biz ücretli izin isteyince hemen, “Al kardeşim ne demek” diyorlar mı? Hayır. Ama söz konusu bizim haklarımıza karşı çalışmak olunca kurallar takır takır işliyor. Sözleşmeleri hemen askıya aldılar. “Eylem, grev yasak! Virüs var, toplu durmak tehlikeli hastalık bulaşabilir” gerekçesini sunuyorlar. Madem bu kadar samimiler o zaman bu fabrikalar neden çalışıyor? Virüsün en çok bulaştığı yer fabrikalar değil mi? Her fabrikada vaka sayıları artıyor ancak patronlar bu durumu gizliyor.

    İşten atmalar yasak diyorlar ancak işten atmalar devam ediyor. Ücretsiz izin, esnek çalışma üstüne bir de sokağa çıkma yasağı nedeniyle çalışılmayan hafta sonları telafi çalışmasına koyulacakmış. Demek ki kimsenin işçinin sağlığını, hayatını düşündüğü yok. İşsizlik sayısı dünya genelinde katlanarak rekor sayılara ulaştı ve artarak devam edecek. Bu virüs bittiğinde bize yansımaları olmayacak mı peki? Olacak. O zaman bizim daha ileri fikirlerle hareket etmemiz gerekiyor. Bir korku iklimi yarattılar ve sabahtan akşama kadar bize TV’lerden korku pompalıyorlar. Tam da yaratmak istedikleri, korkak, bireyci, kendini düşünen, olaylardan uzak, kendinden başka kimseyi düşünmeyen bir toplumu görüyoruz. Bu çürümüş kapitalizm bu virüsü de fırsata çeviriyor işin özü bu.

    Bu yıl 1 Mayıs daha anlamlı hale gelmiştir. Fabrikalarda çalışma devam ederse, fabrikamızda 1 Mayıs’ı kutlamalıyız. 1 Mayıs’tan önceki günlerde de kutlama yapabiliriz. Tabii balkonlardan da yapmalıyız. Karantinada olan arkadaşlarımız var onlar da karantina bölgelerinde sosyal medya aracılığıyla 1 Mayıs’a ses vermeliler.

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