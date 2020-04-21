Hindistan’da 12 yaşındaki tarım işçisi çocuk, 150 km uzaklıktaki evine yürürken öldü

Hindistan’da, koronavirüs karantinası ve yasaklar sebebiyle toplu ulaşım olmadığı için tarım işçileri, çalıştıkları bölgelerden evlerine yürüyerek dönüyor.

Hindistan merkezli haber sitelerinde yayınlanan habere göre, biber tarlasında çalışan 12 yaşında tarım işçisi bir kız çocuğu, 150 kilometre uzaklıktaki evine yürürken yolda yaşamını yitirdi. Çocuğun 15 Nisan’da yola çıktığı, 18 Nisan’da yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Haberlerde çocuğun koronavirüs negatif olduğu ancak “elektrolit dengesizliği” nedeniyle de ölmüş olabileceği iddiasına yer veriliyor.

15 NİSAN’DA YOLA ÇIKTI 18 NİSAN’DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Outlook India’nın haberine göre, yetkililer tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Telangana’daki bir köyden Chhattisgarh’daki memleketi Bijapur bölgesine yürüyen 12 yaşındaki Jamlo Makdam isimli bir kız çocuğu 150 kilometrelik bir yolculuk sırasında yaşamını yitirdi.

Telangana eyaletine bağlı Kannaiguda köyündeki biber tarlalarında çalışmayan giden Jamlo Makdam ve bir grup işçinin, 15 Nisan günü yolcuklarına başladıkları ve Makdam'ın Bijapur’da bulunan Bhandarpal köyü yakınlarında 18 Nisan sabahı hayatını kaybettiği aktarıldı.

Habere göre bir sağlık yetkilisi, Makdam’ın koronavirüs testinin negatif çıktığını söyleyerek, onun “elektrolit dengesizliği” nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini dile getirdi.

Bijapur Sağlık Şefi BR Pujari, “Makdam’ın çalıştığı Telangana’daki yer ile Bijapur arasındaki mesafe 150 kilometre ve o memleketinden yaklaşık 50 kilometre uzakta yaşamını yitirdi. Cumartesi günü sabahı için yiyeceği vardı ancak karın ağrısından ve zorlandığından yakınmış; sabah saat 10 civarında hayatını kaybetti” dedi.

Pujari, açıklamasının devamında, “Cumartesi günü koronavirüs için testleri gönderilmişti. Pazar akşamı gelen sonuçlar negatif olduğunu gösteriyor. İlk izlenime göre, onun elektrolit dengesizliği nedeniyle yaşamını yitirdiği görülüyor” ifadelerini kullandı.

Pujari, Makdam ile yürüyenlerin, kız çocuğunun kas yorgunluğuna yol açabilecek şekilde iyi beslenmediğini söylediklerini belirtirken, daha ileri bir tıbbi inceleme için iç organların muhafaza edildiğini de sözlerine ekledi.

Haberde, eyalet hükümetinin çocuğun akrabaslarına tazminat verileceğini duyurdu.

India Today’in haberinde, ülkedeki sokağa çıkma yasakları sebebiyle toplu ulaşımın gerçekleşmediği, bu nedenle tarım işçilerinin 150 kilometrelik yolu yürüyerek evlerine ulaşmaya karar verildikleri belirtildi. (DIŞ HABERLER)

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