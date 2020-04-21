İzmir’in Bornova ilçesinde kurulu olan ve çimento sektörünün en büyükleri arasında yer alan Batıçim’de karantina uygulanan işçilere verilen izinler yıllık izinlerden düşüyor. Sokağa çıkma yasaklarında da çalışmaya devam ettiklerini aktaran işçiler, fabrikada örgütlü Çimse-İş Sendikasına tepkili.

Fabrikanın bazı bölümlerinde yüksek şüpheyle karantina uygulanan işçiler olduğu öğrenilirken girişlerde ateş ölçümü yapılıyor, cerrahi maske ve eldiven dağıtılıyor, yemekhaneler ve servislerde fiziksel mesafe kuralları uygulanıyor. Alınan önlemlerin önemli olduğunu ancak vardiya giriş ve çıkışlarında, soyunma odalarında mesafenin kalmadığına dikkat çeken işçiler, “Kalabalık olmasın diye içeridekilerin çıkmasını bekleyince servise yetişememe kaygımız oluyor. Bu sorunun çözülmesi için talepte bulunduk, çözüme kavuşacağını umuyoruz” dedi.

"YILLIK İZİNLERDEN DÜŞÜRÜLÜYOR"

Vardiya girişlerinde ateş ölçümü esnasında ateşi yüksek çıkan işçilerin ambulansla hastaneye götürüldüğünü aktaran bir işçi, bir yandan kendilerinin, ailelerinin ve çalışma arkadaşlarının sağlığından endişe ederken diğer yandan da iş yükünün artmasıyla daha fazla yorulduklarını dile getirdi. Şimdiye kadar herhangi bir işçide tespit edilmiş bir koronavirüs olmamasına karşın, bir işçinin ailesinde testi pozitif çıkan olduğu için aynı servisi kullanan tüm işçilere izin verildiğini söyleyen işçi, “Karantina kararı alınan işçilerin izinleri mevcut yıllık izinlerinden düşülüyor, eğer yıllık izni yoksa gelecek yılların izinlerinden kullandırılıyor. Normalde yıllık izinleri bilgisayar üzerinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresiyle yapıyorken, bu süreçte yönetim izin formlarını yıllık izinlerinden düşerek dolduruyor” diye konuştu.

"ÜCRETLİ İZİN İSTİYORUZ"

Türk-İş’e bağlı Çimse-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada, sendika yönetiminin işverenden yana tutum aldığını söyleyen bir başka işçi, “Uzun süredir fabrikada sessizliğini koruyan Çimse-İş yönetimi ve temsilcileri, bu süreçte de yapılan haksızlıklara karşı taleplerimiz ve tepkilerimize karşı üç maymunu oynuyor” dedi. “Sokağa çıkma yasağı uygulamasına karşın bakanlıktan alınan özel izinle hafta sonları da çalışmalar durmuyor” diye konuşan işçi, hastalığa karşı önlem ve maddi sıkıntıların çözümü için daha ileriden çözümler beklediklerini söyledi. Son olarak kendileri ücretli izne ayrılırken, işverenlere ücretsiz izin hakkı veren Meclisi ve vekilleri eleştiren işçi, “Bu süreçte yaşadığımız yoğunluk, yorgunluk, stres ve kaygılardan dolayı ücretli izin verilmesini ve üretimin durdurulmasını istiyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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