21 Nisan 2020 16:39

Batıçim’de üretim sürüyor işçilerin endişesi büyüyor

İzmir’in Bornova ilçesinde kurulu olan Batıçim’de sokağa çıkma yasaklarında çalışmaya devam ettiklerini aktaran işçiler, fabrikada örgütlü Çimse-İş Sendikasına tepkili.

Batısöke çimento fabrikası | Fotoğraf: Google Maps

İzmir’in Bornova ilçesinde kurulu olan ve çimento sektörünün en büyükleri arasında yer alan Batıçim’de karantina uygulanan işçilere verilen izinler yıllık izinlerden düşüyor. Sokağa çıkma yasaklarında da çalışmaya devam ettiklerini aktaran işçiler, fabrikada örgütlü Çimse-İş Sendikasına tepkili.

Fabrikanın bazı bölümlerinde yüksek şüpheyle karantina uygulanan işçiler olduğu öğrenilirken girişlerde ateş ölçümü yapılıyor, cerrahi maske ve eldiven dağıtılıyor, yemekhaneler ve servislerde fiziksel mesafe kuralları uygulanıyor. Alınan önlemlerin önemli olduğunu ancak vardiya giriş ve çıkışlarında, soyunma odalarında mesafenin kalmadığına dikkat çeken işçiler, “Kalabalık olmasın diye içeridekilerin çıkmasını bekleyince servise yetişememe kaygımız oluyor. Bu sorunun çözülmesi için talepte bulunduk, çözüme kavuşacağını umuyoruz” dedi.

"YILLIK İZİNLERDEN DÜŞÜRÜLÜYOR"

Vardiya girişlerinde ateş ölçümü esnasında ateşi yüksek çıkan işçilerin ambulansla hastaneye götürüldüğünü aktaran bir işçi, bir yandan kendilerinin, ailelerinin ve çalışma arkadaşlarının sağlığından endişe ederken diğer yandan da iş yükünün artmasıyla daha fazla yorulduklarını dile getirdi. Şimdiye kadar herhangi bir işçide tespit edilmiş bir koronavirüs olmamasına karşın, bir işçinin ailesinde testi pozitif çıkan olduğu için aynı servisi kullanan tüm işçilere izin verildiğini söyleyen işçi, “Karantina kararı alınan işçilerin izinleri mevcut yıllık izinlerinden düşülüyor, eğer yıllık izni yoksa gelecek yılların izinlerinden kullandırılıyor. Normalde yıllık izinleri bilgisayar üzerinden kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresiyle yapıyorken, bu süreçte yönetim izin formlarını yıllık izinlerinden düşerek dolduruyor” diye konuştu.

"ÜCRETLİ İZİN İSTİYORUZ"

Türk-İş’e bağlı Çimse-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikada, sendika yönetiminin işverenden yana tutum aldığını söyleyen bir başka işçi, “Uzun süredir fabrikada sessizliğini koruyan Çimse-İş yönetimi ve temsilcileri, bu süreçte de yapılan haksızlıklara karşı taleplerimiz ve tepkilerimize karşı üç maymunu oynuyor” dedi. “Sokağa çıkma yasağı uygulamasına karşın bakanlıktan alınan özel izinle hafta sonları da çalışmalar durmuyor” diye konuşan işçi, hastalığa karşı önlem ve maddi sıkıntıların çözümü için daha ileriden çözümler beklediklerini söyledi. Son olarak kendileri ücretli izne ayrılırken, işverenlere ücretsiz izin hakkı veren Meclisi ve vekilleri eleştiren işçi, “Bu süreçte yaşadığımız yoğunluk, yorgunluk, stres ve kaygılardan dolayı ücretli izin verilmesini ve üretimin durdurulmasını istiyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs: 2140 ölüm, 90 bin 980 vaka | Öne çıkan gelişmeler (21 Nisan)

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Aslan: Birlik ve mücadele her şartta mümkündür

Dr. Murat Özveri ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği başvurularını anlattı

Dr. Murat Özveri ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği başvurularını anlattı

Reklam
EGE HABERLERİ
Batıçim’de üretim sürüyor işçilerin endişesi büyüyor

Batıçim’de üretim sürüyor işçilerin endişesi büyüyor

İzmir’in Bornova ilçesinde kurulu olan Batıçim’de sokağa çıkma yasaklarında çalışmaya devam ettiklerini aktaran işçiler, fabrikada örgütlü Çimse-İş Sendikasına tepkili.

25. İzmir Kitap Fuarı'nın tarihi 28 Kasım - 6 Aralık olarak belirlendi

25. İzmir Kitap Fuarı'nın tarihi 28 Kasım - 6 Aralık olarak belirlendi

İzmir'de 11-19 Nisan'da yapılması planlanan ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen 25. İzmir Kitap Fuarı'nın tarihi 28 Kasım - 6 Aralık olarak belirlendi.

SES İzmir Şubesi: Sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır

SES İzmir Şubesi: Sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır

Koronavirüs salgını döneminde sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çeken SES İzmir Şubesi, “Sağlık emekçilerinin sayısı arttırılarak iş yükü azaltılmalıdır” dedi.

İzmir Tabip Odası: Pandemi mücadelesi sürerken hekimler ücretsiz izne gönderilemez

İzmir Tabip Odası: Pandemi mücadelesi sürerken hekimler ücretsiz izne gönderilemez

Özel hastanelerin hekimleri ücretsiz izne çıkarmasına tepki gösteren İzmir Tabip Odası yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanına gereksinim duyulan bir dönemde bu kabul edilemez" dedi.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Can kaybı yaşanmadan sorunlar çözülsün

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Can kaybı yaşanmadan sorunlar çözülsün

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in ve adil yargılama talep eden Mustafa Koçak’ın ölüm oruçlarına ilişkin açıklama yaparak, bir an evvel sorunun çözülmesini talep etti.

Ayvalıklıları sevindiren JES kararı

Ayvalıklıları sevindiren JES kararı

Türközü köyünde yapılmak istenen JES sondajları için Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, bölgedeki zeytin varlığını ve doğanın zararını gerekçe göstererek, ÇED Gerekli değildir kararını hukuka aykırı buldu.

Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında

Ekoloji örgütleri: Yaşam mücadelesi verenler tehdit altında

Salda Gölü'ne millet bahçesi projesine karşı açıklamaları ile tanınan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine yönelik silahlı saldırıya ekoloji örgütleri sert tepki gösterdi.

Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan bir tutuklunun yapılan testinin pozitif sonuç verdiğini bildirdi.

Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a

Emek Partisi İzmir İl Örgütü: Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’a

EMEP İzmir İl Örgütü fabrikalardaki Kovid-19 vakalara ilişkin açıklama yaparak, salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri birlikte mücadele etmeye çağırdı.

2020 yılına not

2020 yılına not

Denizli’den Çevre Mühendisi Gürol Gök, pandemi döneminde Salda Gölü ve Denizli’nin Kale ve Tavas ilçelerine yapılması planlanan Avdan Termik Santraline ilişkin yazdı.

İTO: İzmir'de 357 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İTO: İzmir'de 357 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildi

İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir’de 357 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı.

Madenci cendere altında: İş kazası olmazsa virüs, virüs olmazsa iş kazası

Madenci cendere altında: İş kazası olmazsa virüs, virüs olmazsa iş kazası

Geçim derdi ve virüsle beraber artan işsizlik kaygısıyla suskunluğa itilen İmbat ve Polyak Madeni işçileri Evrensel aracılığıyla seslerinin duyulmasını istiyor.