21 Nisan 2020 16:34

İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz: İşçi çalışacak hayatı hiçe sayılacak

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, 4 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesinde işçilerin kapsam dışında tutulmasına tepki gösterdi.

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformunun yaptığı açıklamada işçiler 'İnsanca yaşanacak asgari ücret, vergide adalet' pankartının arkasında dururken

Fotoğraf: Evresnel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Hükümet 23 Nisan’dan geçerli olmak üzere 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan ederken, diğer yandan fabrikaların çalışması önündeki tüm engelleri kaldırdı. Valiliklerin geçen hafta özel izin verdiği fabrikalar için önü sürdüğü “Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler” kapsamı da bakanlık genelgesine girdi. Hükümetin genelgesine tepki gösteren İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü (İİSŞP) Sinan Ceviz, “Fabrikalar çalışacak, marketler iki gün işleyecek. Bunun adı da tedbir olacak. Bu kapsamın anlamı şu; işçi çalışacak hayatı hiçe sayılacak” dedi.

    Evrensel’e açıklama yapan İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, halkın sağlığını tehlikeye atacak uygulamaların art arda hayata geçirildiğine dikkat çekerek “Ya sokağa çıkma yasağı son dakika duyurulup kaos yaratılıyor, ya da yine işçi kapsam dışı bırakılıyor” dedi.

    İŞÇİ ÇALIŞACAK HAYATI HİÇE SAYILACAK

    Son olarak 23 Nisan’da uygulamaya sokulacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının kapsamının genişletildiğini ifade eden Ceviz, “ihracat” gerekçesi ileri sürülerek daha önce özel izin almak zorunda kalan fabrikaların da buna gerek kalmadan üretime devam etmesinin, bu fabrikalarda çalışan işçilerin çalışmasının önünün açıldığını söyledi. “Bu kapsamın anlamı şu; işçi çalışacak hayatı hiçe sayılacak” diyen Ceviz, şöyle devam etti: “Bilim diyor ki izolasyonu artır, karantina uygula. Sendikalar diyor ki bunu yapmak için zorunlu yerler dışındaki iş yerlerinde üretim dursun, işçiler ücretli izne ayrılsın. Böylece işçiler de evde kalsın, aksi halde salgın engellenemez.”

    ÜCRETLİ İZİN TALEBİ

    Hükümetin sendikaların ve bilim insanlarının taleplerini üretim sürsün diye görmezden geldiğini ifade eden Ceviz, “Patronlara kalsa hepsinin işi acil, hepsinin malları yetişecek. Bu durumda işçiyi düşünen olmayacak. Fabrikalar çalışacak, marketler iki gün işleyecek. Bunun adı da tedbir olacak. Bilime kulak verilmeli ve etkin bir karantina uygulanmalıdır, toplum sağlığı için çalışması zorunlu yerlerin dışındaki işyerleri ücretli izne ayrılmalıdır.” (İstanbul/EVRENSEL)

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