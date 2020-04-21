CHP Milletvekili Güzelmansur: 300 bin turizm işçisi mağdur durumda

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması talebi ile verdiği soru önergesiyle sayıları 300 bini aşan mevsimlik turizm emekçilerinin iş akitleri 4-5 boyunca askıya alındığı için mağdur olduğunu belirterek bakanlığın bu mağduriyeti ortadan kaldıracak önlem alıp almadığını sordu.

Covid-19 salgınıyla birlikte turizm sektörünün sezon açılış tarihinin ertelenmesiyle mevsimlik turizm çalışanlarının çok ciddi ekonomik darboğazla karşı karşıya geldiğine dikkat çeken Güzelmansur; “Bu kişiler turizm sezonunda çalıştıkları ve sezon bitiminde iş akitleri 4-5 ay boyunca askıya alındığı için işsizlik maaşı alamıyorlar. Diğer taraftan yılın 7-8 ayında çalıştıkları için Kısa Çalışma Ödeneği almak için gerekli olan asgari koşullara da sahip değiller. Şimdi virüs salgını tedbirleri kapsamında otellerin kapatılması nedeniyle iş başı da yapamıyorlar, herhangi bir gelirleri bulunmuyor” dedi.

Sayıları 300 bini aşan mevsimlik turizm çalışanları banka kredilerini, kredi kartlarını, kiralarını ödeyemez, hatta ekmek dahi alamaz duruma geldiğini vurgulayan Güzelmansur şunları söyledi; “Bugüne kadar korona virüs kapsamında alınan tedbirlerde de mevsimlik turizm çalışanları göz ardı edilmiştir.”

GÜZELMANSUR'UN TURİZM İŞÇİLERİYLE İLGİLİ SORULARI

Mevsimlik turizm çalışanlarının, bugüne kadar korona virüs salgını nedeniyle alınan ekonomik tedbirler kapsamında göz ardı edilmesinin nedeni nedir?

Çalışmadıkları için maaşları olmayan, iş akitleri askıda olduğu için işsizlik maaşından yararlanamayan, yılın belli dönemi çalıştıkları için kısa çalışma ödeneği koşullarını taşımayan mevsimlik turizm çalışanlarına salgın dönemi boyunca asgari ücret tutarında nakdi yaşam desteği verilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?

Mevsimlik turizm işçilerinin korona virüs salgını nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti ortadan kaldırma noktasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ne tür çalışmalar yapmaktadır? (HABER MERKEZİ)