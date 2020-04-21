Tersanelerdeki vaka artışını protesto etmek isteyen Limter-İş üyelerine para cezası

Limter-İş üye ve yöneticilerinin İstanbul Tuzla İçmeler Köprüsü’nde düzenlemek istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. Tersanelerdeki vaka artışına karşı açıklama yapmak isteyen Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı ile Limter-İş Örgütlenme Uzmanı Deniz Bakır’ın da aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı, gözaltında tutulduğu Tuzla Orhanlı Karakolu’nda yaptığı açıklamada, “Sabahleyin polisler geldi, ‘Ne yapacaksınız?’ diye sordular. 1 Mayıs’la ilgili açıklama yapacağımızı söyledik. Daha sonra karar değiştirdiler, ‘Valiliğin emri var, yasaklandı’ dediler. Biz de ‘Basın açıklaması yapmak sendikamızın yasal hakkıdır, bu hakkımız bu şekilde yasaklanamaz. Valilerin kararları yasalardan üstün değildir’ diyerek bu duruma itiraz ettik. Sonra bizi apar topar Orhanlı Karakolu’na getirdiler” dedi.

Saygılı ve beraberindeki 5 kişiye ayrı ayrı 3 bin 180 TL para cezası verildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılacağı söylenen Saygılı ve 5 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu’nun 14 Nisan’da yayımladığı rapora göre, Tuzla’da bulunan 8 tersanede en az 57 işçi Covid-19 virüsüne yakalandı. Salgının hızla yayılmasına rağmen birçok tersane hafta sonu sokağa çıkma yasağı varken valilik ve kaymakamlıktan özel izin alarak işçileri çalıştırdı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)