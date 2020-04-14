İİSŞP’den tersane raporu: Patronlar önlem almadı, 53 işçi virüs kaptı

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP), Tuzla tersanelerinde görüğlen koronavirüs vakalarına ilişkin rapor hazırladı. Tersane patronlarının önlem çağrılarına yanıt vermediğine dikkat çekilen raporda bu nedenle bir çok işçiye koronavirüs bulaştığı ifade edildi.

7 TERSANEDE VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Raporda tersanelere göre virüs kapan işçi sayıları şu şekilde sıralandı:

Desan Tersanesi: 15 işçi de virüs tespit edildi ve 4 işçi yoğun bakımda ve 11 işçi evde karantina altında tutuluyor. Tersane vakaların tespit edilmesinden sonra 14 gün tersanede çalışmaları durdurdu ve 14 gün sonrasında 13 Nisan’da tekrar iş başı yapıldı.

İstanbul Tersanesi: 1 mühendis ve 1 tekniker ile 3 taşeron işçinin de covid-19 testleri pozitif çıktı. Tersane çalışmalarına bir hafta ara vermişti ve 13 Nisan’da tekrar iş başı yaptırıldı.

Sedef Tersanesi: 3 kadrolu işçi ve 4 de taşeron işçisin de vaka görüldü. 4’ü hastanede ve 3 işçi evlerinde tedavi görüyorlar. Tersane çalışmalarına ara vermedi çalışmalar devam ediyor.

Gemak Tersanesi: 1 işçi de virüs tespit edildi ve tersane çalışmaya devam ediyor.

Selah Tersanesi: 1 işçi de virüs görüldü.

Kuzeysıtar Tersanesi: 7 işçi de virüse rastlandı, 4 işçi de ise belirtiler olduğu için test yapıldı sonuçları bekleniyor.

Tersan Tersanesi: 17 işçi de virüse rastlandı.

Raporda toplam 53 işçide virüs görüldüğü, 21 işçinin hastanede tedavi gördüğü, diğer işçilerin ise evlerinde karantina altında olduğu vurgulandı.

“ÜRETİM DURDURULMAZSA SAYILAR HIZLA ARTACAK”

Tersanelerde üretimin bir an önce durdurulması gerektiğini ifade eden İİSŞP, “Ne yazık ki halen tersane genelinde yeteri kadar önleme alınmış değildir. Tuzla tersanelerinin çalıştırılması hayati önemde değildir. Çalışmalarına ara verebilir ve verilmelidir. Burada sağlık, gıda gibi zorunlu hizmetler yapılmamakta, yat üretimi ve onarımı gibi ertelenmesi mümkün işler yapılmaktadır”

Üstelik Tuzla tersanelerinde özellikle taşeron işçilerinin servis sorunu vardır ve işçiler toplu taşıma araçları kullanarak iş yerlerine gitmek zorundadır. Ayrıca gurbetçi işçi çoktur ve bekar evlerinde 10 - 15 işçi bir arada kalmaktadır” dedi.

Tersanelerde çalışma ve yemek alanları gibi alanlarda da yeteri önlem alınmadığını vurgulayan platform, “Tersaneler çalışmalarına bu salgın süreci içerisinde ara vermelidir. Vakanın görüldüğü tersanelerde sadece şikayeti olan işçilere değil tüm çalışanlara test yapılmalıdır. Tersanelerde taşeron çalışma son bulmalı ve tüm işçiler kadrolu yapılmalıdır. Tersanelerin çalışmadığı dönemde işçiler ücretli izinli sayılmalıdır. Gerekli tedbirler alınmadığı durumda neler olduğunun bir göstergesidir yukarı da ki tablo ve daha fazla geç kalındığında önü alınamaz bir hal alabilir” çağrısında bulundu. (İstanbul/EVRENSEL)

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