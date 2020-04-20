Patronlar, 3 milyon 44 bin işçi için Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı. Kısa Çalışam Ödeneği İşsizlik Fonu'ndan ödenecek.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin sektörel ve çalışan sayısına göre dağılımını ilk kez paylaştı.

EN ÇOK BAŞVURU YAPAN SEKTÖR İMALAT

Bakan Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı: ''Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat. Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör; yüzde 40 ile imalat. İkinci en çok başvuru yapan sektörün; yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün; yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün; yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz.

Kısa Çalışma Ödeneğine en çok, yüzde 51.3 ile 3’ten az çalışanı olan firmalarımız başvurdu.

Firmalarımızın çalışan sayısına göre dağılımına baktığımızda da, en çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini; yüzde 51.3 ile 3’ten az çalışanı olan, ikincisini; yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı olan, üçüncüsünü; yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı olan, dördüncüsünü de yüzde 6.4 ile 20-49 arası çalışanı olan firmalarımız oluşturmakta. Böylece görüyoruz ki 50’den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyor."

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

Son 60 gün hizmet akdine tabi olma şartı ile son 3 yıl içinde en az 450 gün prim ödemiş ücretliler kısa çalışma ödeneği alabiliyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ TL?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemez. (EKONOMİ SERVİSİ)

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