Kamu kurumlarında güvencesiz çalıştırılan sanat emekçileri işsiz kaldı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kültür sanat kurumlarındaki etkinliklere son verilmesiyle beraber, devlet kurumlarında çalışan birçok sanat emekçisi de işsiz kaldı.

Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen) Genel Başkanı Hülya Eryetli, ocak ayında sözleşme imzalanarak kadroya geçmeyi bekleyen Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlara bağlı çalışan yaklaşık 300 sanat emekçisinin işsiz kaldığını söyledi.

Eryetli, güvencesiz çalıştırılan yevmiyeli sanat emekçilerinin de işsiz kaldığını ifade etti.

BAKANLIK ÖNLEM ALMADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yevmiyeli sanat emekçileri için önlem alınmadığını dile getiren Eryetli, “Her geçen gün eritilen sanat kurumlarında kapatılan sahneler, azaltılan, oynanamayan oyunlar nedeniyle güvencesiz çalıştırılan tüm kadroların işsiz kaldığı bilinen bir gerçekken, koronavirüs salgını da ikinci büyük yıkım olmuştur” dedi.

İŞSİZ KALANLAR YARGIYA BAŞVURDU

Ocak ayında sözleşmeleri yenilenmeyerek işsiz kalan sanat emekçilerinin büyük bir kısmının yargıya başvurduğunu ifade eden Eryetli, “Bir taraftan maddi yokluk sıkıntısıyla ayakta kalıp, yaşam mücadelesini devam ettirebilmek için iş aramakta iken, diğer taraftan tüm ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle bu imkanlar da tamamen ortadan kalkmıştır. Bu insanların içerisinde eşi bebek bekleyen, yeni bebeği doğmuş veya çocukları olan, ailesine bakmakla yükümlü birçok arkadaşımız var” bilgilerini paylaştı.

GÜVENCESİZ ÇALIŞMA

Dayanışma ve birlik ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Eryetli, şunları söyledi:

“Hayatın hızlı akışı içerisinde fırsat bulamadığımız, durup düşünmeye, farklı açılardan görebilmeye daha yakın olduğumuz bu süreçte, yeni yapılanmanın da testi geçemediğini, aksayan, yürümeyen, hatalar zincirini toplum olarak apaçık görme fırsatı bulduk. Sakıncalı yeni yapılanma ile getirilen güvencesiz çalıştırma biçimlerinin sonuçları, en acı şekliyle yüzümüze vurmuştur. Elbette ki bizlere, böyle zor zamanlarda yaraları sarmak, birbirimize dayanmak yaraşır. KESK ve sendikamız Kültür Sanat Sen, bunun için büyük bir özveri ve gayret içindedir. Diğer sendikaların da ayırım gözetmeden toplumdaki her kesimle dayanışma içerisinde olmasını diliyoruz.”

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

İşten çıkarmalara karşı "#SanatEmekçileriİşleriniİstiyor" etiketiyle sosyal medya kampanyası başlattıklarını duyuran Eryetli, “Sesimizi duyurmak, yanlışa dur demek, bu arkadaşlarımıza da ses olmak istedik. Bu; başarısız yönetilen, kültür sanat iş kolunda artık taşınamaz hale gelen sorunların sadece küçük bir sonucudur. Büyük sorun ise uzun süredir mücadele ettiğimiz kültür sanat kurumlarının yok oluş sürecidir. Elbette buna sessiz kalmayacağız ve mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Kamuoyunda çalışmalarımızın destek bulması da bizim için umut vericidir” diye seslendi.

Hülya Eryetli | Fotoğraf: MA

"İNSAN ONURUYLA OYNAMAYIN"

Eryetli, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na şu çağrıda bulundu:

“Sanat kurumlarına daha fazla zarar vermeden, bu yanlışından dönmesi için sesleniyorum; tarafınızdan çekildiği iddia edilen teşekkür ve minnet videoları ile sözleşme imzalayan çalışanları, güvenceli kadroya almış gibi gösterip, yapılan yanlışı örtmeye çalışarak, işten attığınız onca insanı yok sayarak, emek, ekmek, insan onuruyla oynamayın.” (Ankara/MA)

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