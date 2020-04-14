Babil Kültür Merkezi, çocukları resim yapmaya çağırdı

İstanbul Maltepe’de faaliyet gösteren ve koronavirüsü salgını nedeniyle 15 Mart’tan bu yana çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Babil Kültür Merkezi, çalışmalarını internet ortamında sürdürüyor.

Karantina sürecinde merkezin başkanı ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Görevlisi İnci Kanarya yönetiminde çocuklarla resim etkinlikleri yapılacak. Merkez, çocuklara "Evde kalmayla ilgili düşüncelerinizi resme dönüştürün, sergileyelim" çağrısı yaptı.

Maltepe Babil Kültür, Sanat ve Bilim Derneği, bu zamana kadar onlarca söyleşi, konser, imza günleri, sinema gösterimi ve atölyeler ile sanat, kültür ve bilim alanında çalışmalar yaptı. Özellikle çocuk ve kadınlara yönelik etkinlikler, mekanın salgın döneminde kapalı olması nedeniyle online ortama taşındı. (HABER MERKEZİ)

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