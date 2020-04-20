Ford Otosan, üretimine ara verme kararını 4 Mayıs’a kadar uzattı

Koronavirüs salgını sonrası uluslararası ticarette ve tedarik zincirinde yaşanan problemler nedeniyle 27 Nisan’a kadar üretime ara verme kararı alan Ford Otosan, bu süreyi 4 Mayıs’a kadar uzattığını duyurdu. Yapılan açıklamada üretimin yeniden başlama kararının ise tedarik zincirindeki aksamaların düzelmesi, bayi ağının yeniden çalışma kabiliyetine kavuşmasına bağlı olarak alınacağını bildirildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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