Ford işçisi: Virüs kontrol altına alınmadan işe başlamak istemiyoruz

Ford Otosan işçisi

Kocaeli

Fabrikamızın Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Türk Metal Sendikası temsilcileri 27 Nisan’da, yani ay sonuna doğru fabrikada yeniden üretimin başlayacağını, bu yönde kimi planlar yaptıklarını söylüyorlar. Bu durum bizi çok tedirgin ediyor, konuyu ailemle paylaştığımda aynı şekilde ailem de çok tedirgin oldu. Haberlerden ve sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla vaka sayısının her gün yükseldiği ve ölüm sayısının sürekli artması, virüsün kontrol altına alınmadığını gösteriyor. Bu şartlar altında nasıl çalışabiliriz? Patronların biz çalışanları ve ailesini düşünmesi lazım, aksi takdirde sonuçlar daha da kötü olabilir. Vaka sayısında ilk 5’teyiz, ben Ford Otosan çalışanı olarak çok korkuyorum. Bir de Ford Otosan’da en son 11 vaka var diye duydum. Gerçek sayıyı ve bunların iyileşip, iyileşmediğini bilmemek de ürkütücü. Ben ve ailem virüs salgını başladığından beri dışarı çıkmıyoruz ve virüs kontrol altına alınmadan da işe başlamak istemiyoruz.