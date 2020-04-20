Mahkeme, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in davasında idarenin beyanını yeterli buldu!

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Basın İlan Kurumu ve TÜRKSAT yönetiminde de görev almasının yasa ve etik dışı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu reddederken, bunu sadece “RTÜK hukuk müşavirlerinin beyanına dayandırdığı” ortaya çıktı. Başvuruda bulunan Faruk Bildirici karara itiraz edince de İdareden “Kamu idarelerinde idarenin beyanı gerçek ve doğru kabul edilir” yanıtı geldi.

Faruk Bildirici, henüz RTÜK’te üye olduğu sırada Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi de olan Köksal Toptan’ın başkanlığındaki Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na başvurarak, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in Basın İlan Kurumu ve TÜRKSAT yönetiminde görev almasının RTÜK yasasına ve 375 sayılı KHK ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliğine aykırı olduğunu öne sürmüştü.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Etik Kurul, Bildirici’nin bu başvurusunu reddetti. Kurul kararında, Bildirici’nin başvurusu ile ilgili olarak RTÜK ve TÜRKSAT hukuk müşavirlerinin Kurula çağrılarak bilgi alındığı, ondan sonra karar verildiği belirtildi.

Bunun üzerine Bildirici, Etik Kurulu kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Davayı görüşen Ankara 3. İdare Mahkemesi, bu davada Etik Kurulu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın temsil edeceğine karar verdi. Aile Bakanlığı, 6 Mart’ta mahkemeye gönderdiği yanıt metninde, Bildirici’nin dava dilekçesine karşı şu savunmayı yaptı:

“Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun araştırma yapmadan sadece şikâyet edilen idarenin yazı ve açıklamalarına bağlı kaldığı iddia edilmiş ise de bilindiği üzere tüm kamu idarelerinde idarenin beyanı gerçek ve doğru kabul edilir.”

Bildirici ise açıklamanın idare için yüz kızartıcı olduğunu belirterek “İdarenin bu beyanı doğru ise, Kurulun herhangi bir iddiayı incelemesine gerek bulunmamaktadır! Bu ifade ‘Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun idarenin verdiği eksik ve yanlış bilgilere dayalı tek yanlı karar verdiğinin’ itirafı niteliğindedir. Eğer ‘idarenin her türlü beyanı gerçek ve doğru kabul ediliyor’ ise o kararlara itiraz etmenin de dava açmanın da bir anlamı kalmamaktadır. Böyle bir cümlenin hukuki bir metne yazılabilmiş olması tam bir garabettir” dedi.

Ekran görüntüsü, "Faruk Bildirici" YouTube hesabının "Faruk Bildirici/TBMM" başlıklı videosundan alınmıştır.

İKİ DAVA DAHA SÜRÜYOR

Bildirici’nin, RTÜK üyeliği dönemiyle ilgili olarak İdare Mahkemesi’nde açtığı iki dava daha devam ediyor. Bu davalardan biri Bildirici’nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesine karşı açtığı dava. Diğeri ise RTÜK’ün Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT ve Basın İlan Kurumu yönetiminde yer almasıyla ilgili başvurusunun Üst Kurul’da gündeme alınmaması kararının iptali istemini içeriyor. (MEDYA SERVİSİ)

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