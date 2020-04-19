HDP: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin derhal istifa etmelidir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Fox TV, Tele 1, Halk TV, Haber Global TV gibi yayıncı kuruluşlara yayın durdurma ve para cezaları vermesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği ancak Türkiye’de iktidarın toplumla, muhalif kesimler ve muhalif medyayla mücadele ettiği vurgulandı. Açıklamada, “Bir yandan eleştirel paylaşım yapan sosyal medya kullanıcılarına yönelik gözaltı ve yargı süreci başlatılırken, diğer yandan da iktidarın ötekileştirici ve ayrımcı politikalarını gündeme taşıyan muhalif medya kuruluşları hedef alınmaktadır” denildi.

"CEZALAR KEYFİ"

Cezaların keyfi ve hukuk dışı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Ağır cezalar vererek, Saray’ın medya üzerindeki sopası gibi hareket etmektedir. Medya özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına bir darbedir. Bu keyfi kararları şiddetle kınıyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokağa dökülen halkın gece yarısı ekmek kuyruğunda yaşadığı tabloyu haberleştiren yayıncılara ceza verilmesi iktidarın içine düştüğü acziyeti göstermektedir. Yanlış kararlarla halkı sokağa dökenlerin hesap vermesi gerekirken, faturanın medyaya kesilmesi akıl almaz bir durumdur” ifadelerine yer verildi.

"RTÜK BAŞKANI HADDİNİ AŞMIŞTIR"

Eş Başkanların açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: “Sokağa çıkma yasağı kararının alındığı 10 Nisan akşamı TRT, yasak kararını ilgili bakanlığın açıklamasından çok önce ekranlarından duyurarak, halkın bizzat sokağa dökülmesine ve paniğe neden olmuştur. Yandaş TRT’ye yaptırım uygulamayan RTÜK Başkanı, suçunu bastırmak için muhalif yayınları hedef almaktadır. RTÜK Başkanı, daha fazla yaptırım uygulayacaklarını söyleyerek açıkça medyayı lisans iptali ve kapatmayla tehdit etmektedir. RTÜK Başkanı haddini aştığı gibi, hukuk dışına da çıkmıştır. Böyle bir yetkisi yoktur. RTÜK’ün görevi ekran karartmak değil, medyaya özgür yayıncılık alanı açmaktır. RTÜK Başkanı yaptırım tehdidiyle, önceden ihsası reyde bulunarak tarafsızlığını ve bağımsızlığını kaybetmiştir. Derhal istifa etmelidir. Anayasal olarak artık o kurumun başında kalamaz.”

"İKTİDAR ELİNİ MEDYADAN ÇEKMELİDİR"

Salgınla mücadelede medyanın önemine değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “RTÜK’ün en önemli yayıncılık ilkesi tarafsızlık, doğruluk ve objektif yayıncılıktır. Kendi yayın ilkelerine dahi uymayan RTÜK Başkanı, sansürü bir pandemi haline dönüştürmeye çalışmaktadır. Bu durum asla kabul edilemez. İktidar elini medya üzerinden derhal çekmelidir. Kamuoyu ve toplum iktidarın denetimindeki yandaş medyaya mahkûm ve mecbur değildir. Çok sesli medyanın olması, çoğulcu toplum olmanın ve çoğulcu demokrasinin bir gereğidir. İktidar da buna tahammül göstermek zorundadır. Bir kez daha tüm kamuoyunu çok sesli medyayı susturarak topluma tek sesliliği dayatan iktidarın sansürcü, yasakçı kararlarına karşı çıkmaya ve özgür medyanın yanında yer almaya çağırıyoruz. İktidarı, hukuk dışına çıkan, bağımsız ve özerk olması gereken RTÜK’ü, iktidarın medyayı susturma kuruluna dönüştüren RTÜK Başkanını derhal görevden almaya çağırıyoruz.”

RTÜK, FOX TV Ana Haber bültenine 3 kez yayın durdurma cezası verdi

Basın Konseyi: RTÜK yine televizyonlar üzerinde ‘iktidarın sopası’ oldu