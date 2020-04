Grup Yorum üyelerinin taleplerinin duyurulmasını isteyen İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yaşamını yitiren Grup Yorum Üyesi Helin Bölek anılırken, ölüm orucu devam eden İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak için acilen adım atmaya çağırdı.

Yapılan açıklamada, "Aylardır insan hakları örgütleri ve kitle örgütleri ile sendikalar, hekim ve hukuk örgütleri, bir kayıp yaşanmadan taleplerin karşılanması ve hızla çözüm üretilmesi için çaba harcadılar. Ancak karşılığı, yersiz bir inatla 'önce onlar bıraksın' tutumu ve duyarsızlık oldu. Hatta daha ileri gidilerek aksini söyleyen uluslararası bildirgelere ve etik ilkelere rağmen açlık grevi yapanlara zorla müdahaleyi meşrulaştıran yönetmelikler çıkarmak oldu” denildi. “Yeteri kadar acı ve gözyaşının yoğunlaştığı bu topraklarda barışı ve huzuru dayatmak herkesin borcudur” diye ifade edilen açıklamaya, “Toplumu oluşturan tüm bileşenlerin hassasiyetlerine kulak kabartması gereken iktidarın üzerindeki vebal, kendi tabanına izah edemeyeceği kadar büyümektedir” denildi.

Açıklamada, "Şu anda aynı taleplerle ölüm orucunu sürdüren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile adil yargılanma talebiyle ölüm orucunda olan Mustafa Koçak’ın da hayatlarını yitirmemeleri için iktidarı acilen adım atmaya ve bu sorunu çözmeye davet ediyoruz. Hiçbir şey, bir insanın yaşamından daha değerli değildir. Türkiye’de bir kez daha açlık grevleri ve ölüm oruçları sonucunda can kayıpları yaşanmasına asla izin verilmemelidir. Bu konuda toplumun tüm kesimlerini duyarlı olmaya çağırıyoruz. Mevcut AKP iktidarının talepler noktasında bir an önce adım atmasını, sorunun daha fazla can kaybı yaşanmadan çözülmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. (İzmir/EVRENSEL)

Sanatçı ve yazarlardan çağrı: İbrahim Gökçek ve Mustafa Koçak'ı yaşatalım

Ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti