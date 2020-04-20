20 Nisan 2020 17:07

Trelleborg işçileri: Örgütlü olmasak salgında tablo bizim için daha beter olacaktı

5 işçi ve 2 idari yöneticide Kovid-19 tespit edilen Trelleborg fabrikasında sendikanın baskısı sonucu üretime ara verildi. İşçiler, "Örgütlü olmasak daha beter bir tablo olacaktı” dedi.

Greve çıkan Trelleborg fabrikası işçileri fabrika önünde bekliyor (Arşiv)

Fotoğraf: Şivan Kırmızıçiçek /Twitter (Arşiv)

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Gebze’deki Trelleborg fabrikasında 5 işçi, 2 idari yöneticide Kovid-19 tespit edildi. Petrol-İş ve işçilerin baskısı sonucu üretime ara verildi.

    Sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam eden Trelleborg fabrikası, “İş yok” gerekçesiyle 70 işçiyi işten çıkarmıştı.

    İşten atmaları hatırlatan Trelleborg işçileri, “Üretime sokağa çıkma yasağına rağmen devam edildi ama aynı zaman da ‘iş yok’ deniliyor. Arkadaşlarımızda korona tespit edilmesinin ardından kendi aramızda ‘işten kaçınma’ hakkını değerlendiriyorduk. Bugün sendikamızın yöneticileri ile patron yetkilileri arasında görüşme gerçekleşti. Görüşme sonucunda bugün akşam saat 23.00’dan pazartesi gününe kadar üretimin duracağı ifade edildi. 2 gün senelik, 2 gün de ücretli izin olacak. Eğer sendikalı olmasak, itiraz etmesek bizi köle gibi çalıştırmaya devam edeceklerdi. Şu anki durumumuz hiç açıcı değil ama örgütlü olmasak daha beter bir tablo olacaktı” dedi.

    “Sendika olmazsa, örgütlü olmazsak işçi sınıfını kaderini terk edilecek. Sermaye sadece kendi menfaatini düşünür emekçiyi hiçbir zaman düşünen tek bir patron yoktur” diyen Trelleborg işçileri, şöyle devam etti:

    “Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Eyüp Akdemir ve Yöneticimiz Dönmez Aytekin görüşmeye katılmış. Eğer fabrikayı durdurmazlarsa, tüm işçilerin rapor alacağını ifade etmişler. Ancak bunun üzerine kabul etmişler. Sizin anlayacağınız, baskı yapılmadıkça işçiler haklarını elde edemiyor. Tüm işçiler fabrikalarda patronlara karşı haklarını korumalı. Elbette her fabrikada farklı yöntemler olabilir. Önemli olan mücadele etmek, ne derlerse kabul etmemek.” (Gebze/EVRENSEL)

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