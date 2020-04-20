20 Nisan 2020 16:46

Ayvalıklıları sevindiren JES kararı

Türközü köyünde yapılmak istenen JES sondajları için Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, bölgedeki zeytin varlığını ve doğanın zararını gerekçe göstererek, ÇED Gerekli değildir kararını hukuka aykırı buldu.

Aydın Efeler'de yapılmak istenen JES'e karşı köylüler mücadele ediyor.

Fotoğraf. Özer Akdemir/Evrensel

Özer AKDEMİR
Balıkesir

Ayvalık Türközü köyünde zeytinlik alanda yapılmak istenen jeotermal sondajları için verilen ÇED Gerekli Değildir kararı iptal edildi. Balıkesir 1. İdare Mahkemesi, bölgedeki zeytin varlığına ve doğanın zarara uğraması risklerini gerekçe göstererek, oy birliği ile ÇED Gerekli değildir kararını hukuka aykırı buldu.

Balıkesir Ayvalık Türközü mevkiinde jeotermal kaynak arama projesi için Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararına karşı Ayvalık Tabiat Platformu tarafından dava açıldı. Açılan davada arama faaliyetinin çevreye verebileceği zararların fiziki ve teknik incelemelerle açıkça ortaya konulmadığı, uzman ekipler marifetiyle keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmadığı, yöre halkı karar sürecine dahil edilmeden alındığı gibi bir dizi gerekçe ileri sürülürken, ruhsat sahasının içinde ve saha sınırında zeytin ağaçları bulunduğunun altı çizilerek projenin Zeytincilik Yasasına aykırı olduğunun altı çizilmişti. Açılan dava sonrası işlemin yürütmesini durduran mahkeme olayı esastan görüşmeye başlamıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU ESAS ALINDI

Bu itirazlar sonrası mahkemece oluşturulan bilirkişi heyeti tarafından alanda Aralık 2019'da bilirkişi keşfi yapıldı. Keşif sonucunda hazırlanan raporda özetle; "Jeotermal suların, petrol, doğalgaz gibi diğer akışkanlara benzer şekilde yer altı rezervuarlarında bulunduğu, jeotermal kaynakların havaya karbondioksit, hidrojen sülfit, gibi gazlar salınmasına sebep olabildiği, sonda faaliyetinin yer altı sularına lityum, borik asit, arsenik, cıva, gibi kirleticiler karışmasına sebep olabileceği, ayrıca atık suların tuzlu olabileceği ve bu durumun tarım arazilerinin sulanmasında olumsuz etki yaratabileceği, yine taşınmazın zeytinlik vasfında olduğu, jeotermal akışkanın asit özellikli olması sebebiyle yaprak ve meyvelerde yanmaya sebep olabileceği" ifadelerine yer verildi. Bilirkişi raporunu hükme esas alınabilecek nitelikte bulan Balıkesir 1. İdare Mahkemesi oy birliği ile ÇED gerekli değildir kararının iptaline hükmetti.

ZEYTİNLİK ALANDA JEOTERMALE İZİN YOK

Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvalık Tabiat Platformu, “9 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen keşif ve bilirkişi incelemesi sonrası yazılan rapor  bizim gerekçelerimizi bir şekilde teyit etti ve yürütmeyi durdurma ara kararı verildi. Bu gün aldığımız bilgiye göre "ÇED gerekli Değildir Kararı İptal" edilmiş bulunuyor. Kararı, bizim bölgemizde bir ilk olması açısından ve Zeytincilik Kanununa aykırı olarak JES faaliyeti yapılamayacağının bir kez daha altının çizilmiş olmasından dolayı önemli buluyoruz” dedi.

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