Belediye işçileri koşullarının iyileştirilmesini istiyor

Yasemin TİRYAKİ

İstanbul

Koronavirüs salgını koşullarında sağlık çalışanlarından sonra en fazla risk altında bulunanlardan biri de belediye işçileri. Virüse yakalanmaktan, ailelerine bulaştırmaktan korktuklarını dile getiren işçiler, önlemlerin artırılmasını, koşullarının iyileştirilmesini istiyor.

Salgın döneminde 50 binden fazla Kartallı, Kartal Belediyesine ulaşarak ilaçlama ve yardım kolisi gibi birçok talepte bulundu. Bu talepler ise belediye işçileri tarafından karşılanıyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel belediye işçilerine hitaben yaptığı konuşmada, “Yaptığınız bu iş basit değil, ciddi bir görevde yer alıyorsunuz. İnsanları salgından koruyabilmek ve daha fazla insana bulaşmasını engellemek için büyük bir mücadele içindesiniz. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Ama sizden çok büyük bir ricam var. Lütfen olabildiğince kendinize dikkat edin. Çünkü sizlere bir şey olursa, bu işin hiçbir kıymeti yok. Bu takım ayakta kalmazsa 500 bin insan çöker” demişti.

Kartal Belediye işçileri ise kendi sağlıklarını koruyacak tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyor. Dış temizlik işçileri maskelerin ve eldivenlerin hem yetersiz hem de dayanıksız olduğunu söylüyor. Pandemi Hastanesi Lütfi Kırdar Hastanesi dahil olmak üzere ilçedeki tüm çöpleri kendilerinin topladığını dile getiren işçiler, kendilerine uygun tulum ve riske uygun ekipman verilmesini istiyor.

Bu dönem içerisinde belediyenin 10 bin ilaçlama talebi aldığını belirten işçiler de “Yoğun bir şekilde ilaçlama çalışması yapıyoruz. Sırtımızda 15-20 kilo yükle tüm riskli alanlarda ilaçlama yapıyoruz. Günlük sadece bir tulumla yetiniyoruz, bunun yeterli olup olmadığını da bilmiyoruz” dedi.

Virüsü kapıp ailelerine bulaştırmaktan korktuklarını dile getiren işçiler, “Bundan dolayı düzenli ve sıklıkla test yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Diğer yandan uzaktan ve dönüşümlü çalışan işçilerin yol ve yemek ücretlerinde kesintiye gidileceğinin söylenmesine de sitem eden işçiler, “Bu bizim tercihimiz değil, bunu yapmamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı. İşçilerin bir başka kaygısı ise “kısa çalışma ödeneğine” başvurulması söylentileri.

Kartal Belediye işçileri, yaşanan bu salgın sürecinde manevi olarak yıpranırken maddi olarak da zarara uğramak istemiyor.

İŞÇİLER ALACAKLARININ ÖDENMESİNİ İSTİYOR

Kartal Belediyesi kadrolu işçilerin ikramiye, elbise, öğrenim parası gibi alacakları eylül ayından bu yana düzenli olarak ödenmiyor. Aynı biçimde şirket işçilerinin de alacakları ödenmemişti. Belediyede örgütlü Genel-İş Anadolu Yakası 1 No’lu Şube, temsilcilerle birlikte yönetimle toplantı yapmış, şirket çalışanı işçilerin ödemeleri konusunda adım atılmıştı. Ancak kadrolu işçilere ödeme yapılmaması işçilerin tepkisine yol açmıştı. Kendilerini ötekileştirilmiş hissettiklerini ifade eden kadrolu işçiler bu adaletsizliğe tepki gösteriyor. İşçiler ayrım yapılmaksızın alacaklarının ödenmesini istiyor.

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