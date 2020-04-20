Kitap satışları koronavirüs nedeniyle yüzde 63 düştü

Türkiye Yayıncılar Birliği, koronavirüs salgınının yayıncılık sektörü ve paydaşları üzerindeki etkilerini görmek amacıyla, üyeleri arasında yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, ortalama yüzde 63 düştüğü görülürken, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan yayınevlerinin faaliyetlerini yürütme süresi ise ortalama 3 ay olduğu ortaya çıktı.

ADET BAZINDA YÜZDE 63 DÜŞTÜ

Türkiye Yayıncılar Birliği, koronavirüs salgını sebebiyle yayıncılık sektörü ve paydaşlarının ortaya çıkan krizden nasıl etkilendiğini; bu krizin yayıncılık faaliyetleri kapsamında kültür endüstrisini ve okurları nasıl etkileyeceğini tespit etmek amacıyla üyelerine “Koronavirüs’ün Yayıncılık Sektörüne Etkisi” başlıklı bir anket gönderdi. 6-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ankette “koronavirüs sebebiyle basılan ama dağıtılamayan kaç başlığınız var?, Koronavirüs sebebiyle basılan ama dağıtılamayan kaç adet kitabınız var? Koronavirüs sebebiyle iptal ettiğiniz kaç başlığınız var?” sorularına yanıtlar verildi.

Anket sonuçlarına göre “Basılan ama dağıtılamayan toplam başlık sayısının yaklaşık 1695”, “Basılan ama dağıtılamayan toplam kitap adetinin yaklaşık 5 milyon 222 bin 155”, “Yayımlanmasından vazgeçilen veya askıya alınan kitap sayısının yaklaşık 3 bin 890 adet” olduğu tahmin ediliyor. Anketi cevaplayan yayınevlerinin satışlarının, adet bazında ortalama yüzde 63 düşmesi ise, anketten ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri.

DAYANMA SÜRESİ ORTALAMA ÜÇ AY

“Koronavirüs sebebiyle oluşacak süreçte mevcut çalışan pozisyonunuzu kaç ay daha sürdürmeyi planlıyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda; anketi yanıtlayan yayınevlerinin pek çoğunun, mevcut çalışan pozisyonunda değişiklik yapmayı düşünmediği, dayanabildiği kadar tüm personeliyle dayanmayı hedeflediği görülüyor. Öte yandan, anketi cevaplayan 43 yayınevi 1-5 ay arası süre boyunca dayanacak gücü olduğunu ifade ederken; 16 yayınevi 6-12 ay arası dayanabileceğini belirtiyor. Kalan 17 yayınevi ise herhangi bir öngörüde bulunamadığını ifade ediyor. Anketi yanıtlayan yayınevlerinin ortalaması alındığında, mevcut personel pozisyonunda değişiklik yapmadan faaliyetlerini yürütmeye dayanma süresi ortalama 3 ay olarak ortaya çıkıyor.

#EVDEYİMOKUYORUM KAMPANYASI

Bu zorlu süreçte sektörün kendi içinde dayanışma çağrısını yineleyen Türkiye Yayıncılar Birliği, #evdeyimokuyorum kampanyası ile herkesi, evde geçirilen vakti okuyarak değerlendirmeye çağırdı. Birlik, kitapları, zor günler yaşayan kitabevlerinden tedarik etmeye davet etti.

BİRLİĞİN TALEPLERİ

Yapılan tüm çalışmalar, kültürel hayatın en önemli yapı taşlarından biri olan yayıncılık sektörünün oldukça ciddi bir krizin içinden geçtiğini gösteriyor. Bu krizin en az hasarla atlatılması için Türkiye Yayıncılar Birliği şunları talep ediyor.

Kısa dönem çalışma ödeneğinden öncelikli ve ivedilikle yararlandırılması…

Açıklanan KGF ve benzeri banka kredilerinden yararlandırılmasına öncelik verilmesi…

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı kitap alım bütçesi sırasında ve bankalardaki kredilendirme sırasında, çok zor durumda olan sektörün vergi borcu sorgulamasından muaf tutularak hareket edilmesi… (KÜLTÜR SERVİSİ)

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