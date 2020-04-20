Pervin Buldan: Yasayla tecavüzcüler, katiller, çeteler serbest bırakıldı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un infaz kanunu için “Meclis’in iradesiyle çıktı” sözlerine yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Kanun sadece ve sadece AKP-MHP’nin kararıdır. Çıkardıkları yasayla tacizciler, tecavüzcüler, katiller ve çeteler serbest bırakıldı” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemleri ve güncel gelişmelere dair partisinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

AKP’NİN ADALET ANLAYIŞI

İnfaz düzenlemesi kanununa dair Meclis Başkanı’nın “infaz düzenleme kararı Meclis’in iradesidir” sözlerine yanıt veren Buldan, şunları söyledi: “İnfaz düzenleme kanunu sadece ve sadece AKP-MHP’nin kararıdır. Virüs cezaevleri için toplu katliam demektir. Çıkardıkları yasayla tacizciler, tecavüzcüler, katiller ve çeteler serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar birkaç gün geçmeden cinayet işlediler. Kars belediyemize saldırdılar. AKP iktidarının adalet anlayışı işte budur. Düşüncelerinden dolayı insanların cezaevinde kalması sürdüğü sürece toplumsal barışın sağlanması mümkün değildir. Bu yasa toplumsal uzlaşının, barışın ve kardeşliğe hizmet edebilirdi. Ancak tercih çetelerden yana yapıldı ve bu gerçeği tüm toplum ve kamuoyu görmelidir.”

"BİZİ DAYANIŞMA YAŞATIR"

“Bizi dayanışma yaşatır” şiarını sürdüreceklerini dile getiren Buldan, cezaevlerinde yaşanacak olan insani krizleri önlemek, can kayıplarının önüne geçmek ve salgına karşı dayanışmayı güçlendirmek amacıyla tüm demokrasi güçlerine çağrı yaptı. Buldan, “Halkı yaşatacak ve krizlerden koruyacak olan iktidarların politikası değil, demokrasi güçlerinin birlikteliği ve toplumsal dayanışmasıdır. Türkiye halklarını iktidarın insafına bırakamayız. Demokrasiden, barıştan, emekten, adaletten ve bir arada yaşamdan yana olan herkes bu süreçte birlik olmak, birlikte hareket etmek, mücadele ve dayanışma ağı kurmak zorundadır” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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