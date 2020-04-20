CHP’li İrfan Kaplan: Vatandaşın ekmeğine mi göz diktiniz?

CHP Antep Milletvekili İrfan Kaplan, AKP'nin CHP’li Belediyelerin yaptıkları yardımları engellemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, maske dağıtımında bile sınıfta kalan hükümetin siyasi hırslarına yenik düştüklerini ifade etti.

Kaplan "AKP, gözünü kulağını CHP’li belediyelere dikmiş. Biz ne yaparsak, onlar engellemeye çalışıyor. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki CHP’li İzmit Belediyemizin 23 Nisan için astığı bayrakları ve Atatürk posterlerini dahi AKP’li Kocaeli Belediyesi toplatılacak duruma gelmiş. Böyle bir zamanda birlik ve dayanışma ile hareket etmek yerine; sürekli yeni bir yasakla vatandaşımızı daha da zor duruma düşürüyorlar. CHP’li Belediyelerin başlattığı yardım hesaplarını bloke ettiler, Adana’da kurulan Sahra Hastanesi’ni mühürlediler, aş evlerini kapattılar şimdi sıra bedava dağıtılan ekmekleri yasaklamaya mı geldi? Vatandaşın ekmeğine mi göz diktiniz? Dağıtılan ücretsiz ekmekleri bile paralel yaptılar. Sizin siyasi hırslarınız, bizim vatandaşlarımızı aç bırakacak hale getirdi. Yazıklar olsun” dedi.

“ENGEL OLMAK YERİNE, SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI NASIL OLUR BAKIN DA FEYZ ALIN!”

Milletvekili Kaplan, açıklamasının devamında şunları ifade etti: “CHP’li Belediyelerimizin sosyal devlet anlayışının nasıl olduğunu tüm ülkeye gösterdiği şu zor günlerde; siyasi hırslarınızı bir kenara bırakıp, yaptıkları icraatlare bakın da feyz alın. Bu ülke bu zor günlerden geçerken; vatandaşlarımız salgın, kira, fatura, açlık ve işsizlik ile uğraşırken; siz de sosyal devlet anlayışı nasıl olur bir görün. Bir maskeyi bile haftalardır nasıl dağıtacağınızı bilemediğiniz bir anlayışla, ülkeyi bu felaketten kurtaramayacaksınız. Halk bu yaşananları unutmayacak ve sizi bu hırsla devam ederseniz bir daha ki seçimde sandığa gömüleceksiniz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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