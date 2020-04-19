Kılıçdaroğlu: Yardımlarımız Erdoğan’ın talimatıyla engelleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı’nın CHP’li belediyelerin bağış kampanyalarını durdurması kararına ilişkin Sözcü Gazetesi’ne konuştu. Kılıçdaroğlu, belediyelerinin bağış kampanyalarıyla ilgili verilen yasak kararının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla verildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Ne zaman ki CHP'li belediyeler Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden ekonomik olarak etkilenen vatandaşlarımıza ulaşmaya başladılar, yoksul vatandaşlarımıza ulaşmaya başladılar, hemen siyasi iktidar yasak getirdi. Üstelik bu yasak bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirildi” dedi.

"İŞİNİ KAYBEDEN HERKESİN YANINDAYIZ"

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin iktidarın yapamadıklarını yaptıkları için engellenmek istendiğini belirterek, “Seçimlerden önce de sürekli, ‘CHP'li belediye başkan adaylarını seçerseniz, yoksul vatandaşlarımıza yapılan yardımı kesecekler' diyordu. CHP'li belediye başkanlarımız, bırakın yardımı kesmesini, yardımları daha da artırdı. Aşını, işini kaybeden herkesin yanındayız. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘yardımı kesecekler' sözlerini, CHP'li başkanlar yerle bir, tuzla buz etti" ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN’IN EZBERİNİ BOZDU"

Yardımların parti ayrımına gidilmeksizin yapıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Bu durum, Erdoğan'ın ezberini bozdu. İşte bu yüzden, CHP'li belediyelerin yardım yapmasını engellemeye çalışıyorlar. Getirdikleri bu yasağın alt yapısı yok. Bağış toplanmasını önleyerek açıkça suç işliyorlar. Daha da acı olan bir durumu daha anlatayı; Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin aşevlerini kapattılar. İhtiyaç sahiplerine her zaman sıcak yemek veriyorlardı. Şimdi, CHP'li belediyelere bağış yapılmasını engelliyorlar. Yıllardır yemek veren belediyeleri parasız bırakıp belediye yardımlarının önünü kesip hizmet veremez hale getirmek istiyorlar. Ekmek dağıtana soruşturma açıyorlar. Olacak şey değil."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalara da değinen Kılıçdaroğlu, “Soruşturmanın yasal dayanağı yok” dedi. (HABER MERKEZİ)

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