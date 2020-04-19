Türkiye'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini aştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 127 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3977 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Vaka sayısı 86 bin 306'ya, ölenlerin sayısı 2 bin 17'ye yükseldi.
Fahrettin Koca | Fotoğraf: Aytuğ-Can-Sencar/AA
Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 86 bin 306'ya, can kaybı 2 bin 17'ye ulaştı.
Türkiye, dünyada en çok vaka görülen ülkeler listesinde Çin'i geçerek 7. sıraya çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.
Koca'nın Twitter hesabından "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:
Son 24 saatte;
- 35 bin 344 test yapıldı,
- 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,
- 127 kişi hayatını kaybetti,
- bin 523 kişi iyileşti.
Öte yandan
Toplam test sayısı 634 bin 277,
Toplam vaka sayısı 86 bin 306,
Toplam can kaybı 2 bin 17
Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922
Toplam entübe hasta sayısı 1031
Toplam iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.
(HABER MERKEZİ)
Türkiye'de koronavirüs: 2017 ölüm, 86 bin 306 vaka | Tüm gelişmeler (19 Nisan)