Türkiye'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bini aştı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 127 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 86 bin 306'ya, can kaybı 2 bin 17'ye ulaştı.

Türkiye, dünyada en çok vaka görülen ülkeler listesinde Çin'i geçerek 7. sıraya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.

Koca'nın Twitter hesabından "Tedbirlere gösterdiğimiz özen meyvelerini veriyor. Biz günlük test imkanlarını artırırken, sorumlu davranışlarınız da yeni vaka sayılarını azaltacak. Sağlık ordumuza ve sağlık sistemimizin gücüne güvenin. Tedbiri elden bırakmayın." mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:

Son 24 saatte;

35 bin 344 test yapıldı,

3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

127 kişi hayatını kaybetti,

bin 523 kişi iyileşti.

Öte yandan

Toplam test sayısı 634 bin 277,

Toplam vaka sayısı 86 bin 306,

Toplam can kaybı 2 bin 17

Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1922

Toplam entübe hasta sayısı 1031

Toplam iyileşen hasta sayısı 11 bin 976 oldu.

Sağlık Bakanlığının 19 Nisan 2020 Kovid-19 verileri.

(HABER MERKEZİ)

Türkiye'de koronavirüs: 2017 ölüm, 86 bin 306 vaka | Tüm gelişmeler (19 Nisan)